Kylian Mbappe, unic în istoria Franţei! Superstarul lui Real Madrid, bornă impresionantă în sfertul cu Maroc

Kylian Mbappe a fost în centrul atenţiei şi la meciul dintre Franţa şi Maroc, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Atacantul lui Real Madrid a ratat o lovitură de la 11 metri în prima repriză a meciului de la Boston.

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El şi-a luat revanşa în repriza secundă. În minutul 60, atacantul de 27 de ani a marcat un gol superb, de la marginea careului, fără nicio şansă pentru Bounou.

Kylian Mbappe scrie istorie în tricoul Franţei la Cupa Mondială 2026

Kylian Mbappe a ajuns astfel la 64 de goluri în tricoul naţionalei Franţei. Pe lângă aceste reuşite, el mai are şi 36 de pase decisive pentru “Les Bleus”, ceea ce îl face primul jucător din istoria francezilor care ajunge la borna 100 în privinţa contribuţiilor la goluri.

100 – Kylian Mbappé devient le premier joueur à être impliqué dans 100 buts en équipe de France🇫🇷 (64 buts, 36 assists).

Légendaire.💯 pic.twitter.com/5RCjIRB7UN

— OptaJean (@OptaJean) July 9, 2026

Kylian Mbappe a stabilit şi alte recorduri în partida de la Boston. La 27 de ani şi 201 zile, el este cel mai tânăr jucător din istoria Cupei Mondiale care ajunge la 20 de meciuri la turneul final. Precedentul record era deţinut de polonezul Wladislaw Zmuda, potrivit Opta, la 28 de ani şi 34 de zile.