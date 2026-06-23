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Erling Haaland, mesaj surpriză înaintea confruntării „de foc” cu Franța de la Mondial: „Probabil asta vor face”

Viviana Moraru Publicat: 23 iunie 2026, 8:47

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Erling Haaland, mesaj surpriză înaintea confruntării de foc” cu Franța de la Mondial: Probabil asta vor face”

Erling Haaland, bucurie într-un meci al Norvegiei, la Campionatul Mondial/ Profimedia

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Erling Haaland (25 de ani) a avut un nou meci de vis la Campionatul Mondial. Atacantul a marcat o „dublă” în victoria obținută de Norvegia cu Senegal, în etapa a doua a Grupei I. Norvegienii au reușit să se califice în șaisprezecimile turneului final organizat în SUA, Mexic și Canada, după meciul care a fost pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Norvegia a învins Irak, în prima etapă, astfel că are maximum de puncte după două meciuri jucate. În următorul meci, nordicii se vor duela cu Franța, națională care și ea e calificată deja în faza următoarea a turneului. Partida se va disputa vineri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Erling Haaland, mesaj surpriză înaintea confruntării „de foc” cu Franța de la Mondial

Erling Haaland nu s-a ferit să recunoască faptul că Franța este favorită să câștige duelul cu Norvegia. Atacantul crede că echipa condusă de Kylian Mbappe are mari șanse să câștige și marele trofeu la turneul final de peste Ocean.

Nu prea mă interesează meciul acesta, probabil vor câștiga împotriva noastră și probabil vor câștiga întregul turneu”, a declarat Erling Haaland, după Norvegia – Senegal 3-2.

În minutul 43, fundaşul Holmgren Pedersen, intrat în locul lui Ryerson (accidentat), a deschis scorul cu un şut la colţul scurt, cu toată opoziţia lui Mendy, după o respingere greşită a lui Koulibaly.

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Norvegia s-a desprins imediat după pauză, prin Haaland (48), care a fost lansat perfect de Odegaard. Africanii au replicat prin Jackson (52), dar Nyland a reţinut mingea expediată cu capul de atacantul lui Bayern Munchen. Un minut mai târziu, Ismaila Sarr din cădere, după pasa lui Mane, readucea speranţa în tabăra echipei lui Pape Thiaw.

Haaland a realizat dubla (58), marcând simplu de la 8 metri, din centrarea lui Berg. Atacantul lui City a ajuns la 59 de goluri marcate în 52 de selecţii.

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