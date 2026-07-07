Fanii lui Messi sărbătoresc în Piaţa Antena World Cup, după remontada Argentinei de la Cupa Mondială
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Proiect susţinut de DIGI Romania
Aşteptăm clipurile cu experienţa voastră de la FIFA World Cup pe reteauadefani.a1.ro
Proiect susţinut de DIGI Romania
Fanii lui Messi sărbătoresc în Piaţa Antena World Cup, după remontada Argentinei de la Cupa MondialăFanii lui Messi sărbătoresc în Piaţa Antena World Cup, după remontada Argentinei de la Cupa Mondială
Lionel Messi, copleșit de emoții după Argentina - Egipt 3-2! Starul de 39 de ani, în lacrimi după remontada…Lionel Messi, copleșit de emoții după Argentina - Egipt 3-2! Starul de 39 de ani, în lacrimi după remontada…
VAR-ul a salvat Argentina! Golul lui Ziko, anulat după un fault asupra lui Lisandro MartinezVAR-ul a salvat Argentina! Golul lui Ziko, anulat după un fault asupra lui Lisandro Martinez
Piaţa Antena World Cup, pregătită de Argentina - Egipt, marele duel dintre Lionel Messi şi Mohamed SalahPiaţa Antena World Cup, pregătită de Argentina - Egipt, marele duel dintre Lionel Messi şi Mohamed Salah
Bucurie în cârje, după SUA - Belgia 1-4. Amadou Onana a dat tonul petrecerii la SeattleBucurie în cârje, după SUA - Belgia 1-4. Amadou Onana a dat tonul petrecerii la Seattle