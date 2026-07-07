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Fanii lui Messi sărbătoresc în Piaţa Antena World Cup, după remontada Argentinei de la Cupa Mondială

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Fanii lui Messi sărbătoresc în Piaţa Antena World Cup, după remontada Argentinei de la Cupa Mondială

Fanii lui Messi sărbătoresc în Piaţa Antena World Cup, după remontada Argentinei de la Cupa Mondială

Fanii lui Messi sărbătoresc în Piaţa Antena World Cup, după remontada Argentinei de la Cupa Mondială
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