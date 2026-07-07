Mirel Rădoi îl transferă la Gaziantep pe jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB

Mirel Rădoi e aproape să bifeze primul transfer important la Gaziantep pentru noua stagiune, iar tehnicianul român apelează la un jucător care a avut evoluții apreciate în Liga 1 și care a fost în trecut aproape de FCSB.
Tehnicianul român care a plecat de la trupa patronată de Gigi Becali în primăvară, acceptând propunerea turcilor, are ambiții mari pentru noua stagiune și speră să facă rezultate importante.
Transferul pe care Mirel Rădoi îl face la Gaziantep. Fostul jucător de la CFR Cluj e aproape să semneze
Pentru a-și îndeplini obiectivele, Mirel Rădoi a recunoscut că are nevoie de întăriri, iar acum e aproape să bifeze prima mutare a noului sezon. Ulrich Meleke, fostul mijlocaș defensiv de la FC Voluntari sau CFR Cluj, cu care a colaborat la Al-Bataeh, ar fi bătut palma cu turcii, notează cei de la GFK TV.
Fotbalistul în vârstă de 27 de ani care a fost în Emiratele Arabe Unite în ultimii 3 ani o să vină din postura de jucător liber de contract în Super Lig. Acesta este pe placul lui Mirel Rădoi, tehnicianul român fiind cel care l-a luat cu el și la Al-Bataeh, în 2023.
Meleke a fost dorit de FCSB, dar în cele din urmă mutarea a picat
În 2021, pe când Meleke era la FC Botoșani, Gigi Becali a încercat să-l transfere pe ivorian la FCSB, însă Valeriu Iftime a refuzat propunerea venită din partea Latifundiarului din Pipera.
„M-a căutat Gigi Becali și mi l-a cerut pe Meleke. Mi-a dat și un preț bun pe el, dar i-am explicat că nu îl dau acum. Este un fotbalist foarte bun, dar vreau să îl mai țin la mine o perioadă”, spunea atunci Valeriu Iftime.
La doar câteva luni africanul era cedat celor de la CFR Cluj pentru 250.000 de euro și mai bifa o aventură pe la FC Voluntari, asta înainte de plecarea din România.
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