Lionel Messi, după caruselul emoțional din Argentina – Egipt 3-2: „Acest grup nu renunță niciodată”

Argentina visează cu ochii deschiși să își apere titlul mondial cucerit în Qatar, după o calificare dramatică și spectaculoasă în faza sferturilor de finală. Formația antrenată de Lionel Scaloni a întors Egiptul lui Salah, după un meci fabulos, încheiat cu scorul de 3-2.
După fluierul final, emoțiile l-au copleșit puternic pe Lionel Messi, care a plâns pe teren după o seară magică, în care a marcat și a dat și o pasă decisivă.
Lionel Messi: „Am suferit mult din nou”
Selecționata Argentinei a obținut un nou succes dramatic la Campionatul Mondial, de această dată după ce a fost condusă la două goluri de Egipt. Messi și ai săi au pus umărul la o „remontada” istorică și s-au calificat în faza sferturilor de finală.
Căpitanul de 39 de ani nu și-a mai putut stăpâni emoțiile după fluierul final și a plâns ca un copil după revenirea miraculoasă a echipei sale. Chiar și așa, nu a ratat șansa de a-și felicita colegii pentru efort.
„Sunt fericit pentru calificare, a fost foarte greu. Am suferit mult din nou, dar acesta este Campionatul Mondial. Toate meciurile se desfășoară așa.
A fost o ușurare pentru toată lumea, având în vedere cum s-a desfășurat meciul. Dar acest grup nu renunță niciodată și luptă până la final. E o nebunie ce a făcut acest grup”, a declarat Lionel Messi.
🏆 #FIFAWorldCup Lionel Messi: "Felicidad por la clasificación, se había puesto muy duro".
"Volvimos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial. Todos los partidos se están dando así". pic.twitter.com/zVCEgAEB11
— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 7, 2026
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