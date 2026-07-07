Lionel Messi, după caruselul emoțional din Argentina – Egipt 3-2: „Acest grup nu renunță niciodată”

Argentina visează cu ochii deschiși să își apere titlul mondial cucerit în Qatar, după o calificare dramatică și spectaculoasă în faza sferturilor de finală. Formația antrenată de Lionel Scaloni a întors Egiptul lui Salah, după un meci fabulos, încheiat cu scorul de 3-2.

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După fluierul final, emoțiile l-au copleșit puternic pe Lionel Messi, care a plâns pe teren după o seară magică, în care a marcat și a dat și o pasă decisivă.

Lionel Messi: „Am suferit mult din nou”

Selecționata Argentinei a obținut un nou succes dramatic la Campionatul Mondial, de această dată după ce a fost condusă la două goluri de Egipt. Messi și ai săi au pus umărul la o „remontada” istorică și s-au calificat în faza sferturilor de finală.

Căpitanul de 39 de ani nu și-a mai putut stăpâni emoțiile după fluierul final și a plâns ca un copil după revenirea miraculoasă a echipei sale. Chiar și așa, nu a ratat șansa de a-și felicita colegii pentru efort.

„Sunt fericit pentru calificare, a fost foarte greu. Am suferit mult din nou, dar acesta este Campionatul Mondial. Toate meciurile se desfășoară așa.