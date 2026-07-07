„Competiția asta pare deja aranjată!” Egiptenii fac scandal după eliminarea în fața Argentinei

Ziko a marcat de două ori contra Argentinei, doar un gol a fost validat

Calificată pentru prima dată în optimile Campionatului Mondial, Egipt părăsește dramatic competiția din SUA, Mexic și Canada. Deși a condus cu 2-0 campioana mondială, Argentina, Egiptul a pierdut în prelungirile partidei.

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Egiptenii au făcut scandal după meci împotriva arbitrului partidei, Francois Letexier, cel care a acordat penalty pentru Argentina, a anulat un gol al Egiptului la 0-1 și nu a dat penalty la o cădere a lui Salah chiar înainte de golul victoriei al lui Enzo Fernandez.

Egiptenii fac scandal

Ziko, cel care a marcat atât golul anulat, cât și pentru 2-0 la 8 minute distanță, a plâns în timpul interviului de după partidă.

„Arbitrajul nu a fost deloc corect, deloc corect! Arbitrul a greșit flagrant. A fost o nedreptate evidentă și clară. Ne-a anulat efortul unei întregi țări. Încă de la începutul meciului, a fost împotriva noastră. Nu se poate să fim eliminați așa când noi conduceam Argentina cu 2-0! Competiția asta pare deja aranjată… Dumnezeu să ne facă dreptate!

Îmi cer scuze în fața lor (nr. a fanilor Egiptului). Ne doream enorm să-i facem fericiți astăzi, dar n-am reușit. Însă, pe cuvânt, nu a depins de noi, ci de deciziile arbitrului. Turneul ăsta e direcționat clar într-o singură parte, e evident.