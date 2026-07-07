Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer!

Benfica a intrat în cursa pentru transferul unuia dintre cei mai promițători atacanți din fotbalul românesc, iar negocierile dintre părți sunt deja în desfășurare. Clubul portughez urmărește cu atenție evoluțiile jucătorului și este pregătit să facă o investiție importantă pentru a-l aduce la Lisabona.
Oficialii Benficăi au purtat discuții cu reprezentanții fotbalistului și ai clubului de care aparține, încercând să ajungă la un acord privind condițiile transferului.
Jucătorul crescut în Academia Hagi, aproape de transferul la Benfica
Răzvan Mărincean a reușit să-i impresioneze pe scouterii de la Benfica și tânărul fotbalist de doar 17 ani al celor de la Farul ar putea să ajungă în Portugalia în această vară. Discuțiile dintre reprezentanții trupei constănțene și cei ai grupării portugheze sunt destul de avansate.
Benfica este recunoscută pentru strategia sa de a recruta tineri fotbaliști cu potențial, pe care îi dezvoltă și ulterior îi transferă pentru sume considerabile. Din acest motiv, mutarea ar reprezenta un pas important în cariera atacantului român, care ar avea șansa să evolueze într-un campionat puternic și să participe în competițiile europene.
Transferul ar urma să se facă pentru 400.000 de euro și românul va juca pentru echipele de juniori ale formației lusitane, fiind monitorizat îndeaproape pentru a se urmări adaptarea și progresul său, notează GSP.
Răzvan Mărincean face parte din lotul României U17 care va juca la Cupa Mondială
Campionatul Mondial U17 din 2026 se va desfășura în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie și va aduce la start nu mai puțin de 48 de echipe naționale, repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Competiția promite să fie una dintre cele mai spectaculoase ediții de până acum, oferind tinerelor talente din întreaga lume șansa de a se afirma pe scena internațională.
Reprezentativa României a fost repartizată într-o grupă în care le va înfrunta pe Mexic, Camerun și Venezuela. „Tricolorii” vor avea parte de adversari cu stiluri de joc diferite, iar calificarea în fazele eliminatorii va depinde de evoluțiile din cele trei partide ale grupei. Pentru selecționata U17, participarea la turneul final reprezintă o oportunitate importantă de a confirma progresul generației și de a obține un rezultat notabil la nivel mondial.
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