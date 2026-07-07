Home | Fotbal | Liga 1 | Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer!

Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer!

Mihai Alecu Publicat: 7 iulie 2026, 15:35

Comentarii
Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer!

Jucătorul de la Farul ar putea ajunge la Benfica. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Benfica a intrat în cursa pentru transferul unuia dintre cei mai promițători atacanți din fotbalul românesc, iar negocierile dintre părți sunt deja în desfășurare. Clubul portughez urmărește cu atenție evoluțiile jucătorului și este pregătit să facă o investiție importantă pentru a-l aduce la Lisabona.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialii Benficăi au purtat discuții cu reprezentanții fotbalistului și ai clubului de care aparține, încercând să ajungă la un acord privind condițiile transferului.

Jucătorul crescut în Academia Hagi, aproape de transferul la Benfica

Răzvan Mărincean a reușit să-i impresioneze pe scouterii de la Benfica și tânărul fotbalist de doar 17 ani al celor de la Farul ar putea să ajungă în Portugalia în această vară. Discuțiile dintre reprezentanții trupei constănțene și cei ai grupării portugheze sunt destul de avansate.

Benfica este recunoscută pentru strategia sa de a recruta tineri fotbaliști cu potențial, pe care îi dezvoltă și ulterior îi transferă pentru sume considerabile. Din acest motiv, mutarea ar reprezenta un pas important în cariera atacantului român, care ar avea șansa să evolueze într-un campionat puternic și să participe în competițiile europene.

Transferul ar urma să se facă pentru 400.000 de euro și românul va juca pentru echipele de juniori ale formației lusitane, fiind monitorizat îndeaproape pentru a se urmări adaptarea și progresul său, notează GSP.

Reclamă
Reclamă

Răzvan Mărincean face parte din lotul României U17 care va juca la Cupa Mondială

Campionatul Mondial U17 din 2026 se va desfășura în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie și va aduce la start nu mai puțin de 48 de echipe naționale, repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Competiția promite să fie una dintre cele mai spectaculoase ediții de până acum, oferind tinerelor talente din întreaga lume șansa de a se afirma pe scena internațională.

Reprezentativa României a fost repartizată într-o grupă în care le va înfrunta pe Mexic, Camerun și Venezuela. „Tricolorii” vor avea parte de adversari cu stiluri de joc diferite, iar calificarea în fazele eliminatorii va depinde de evoluțiile din cele trei partide ale grupei. Pentru selecționata U17, participarea la turneul final reprezintă o oportunitate importantă de a confirma progresul generației și de a obține un rezultat notabil la nivel mondial.

Vremea se răcește în următoarea săptămână în mare parte din țară. Prognoza meteo până pe 3 augustVremea se răcește în următoarea săptămână în mare parte din țară. Prognoza meteo până pe 3 august
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A jucat Cristiano Ronaldo ultimul meci la naţională, în Portugalia - Spania 0-1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate
Observator
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate
Cum se simte Rică Răducanu după ce a ajuns în stare gravă la spital: ”Am avut ghinion”
Fanatik.ro
Cum se simte Rică Răducanu după ce a ajuns în stare gravă la spital: ”Am avut ghinion”
15:18

Rivalitatea rămâne: cum vrea Charalambous să o încurce pe Dinamo!
14:45

Programul zilei a 26-a de la Campionatul Mondial | Lionel Messi, duel de 5 stele cu Mohamed Salah
14:43

Thibaut Courtois i-a demolat pe americani: “I-am făcut să plătească pentru lipsa de respect”
14:23

Jucătorul plecat de la FCSB rupe tăcerea și anunță că are oferte din Liga 1
14:16

Oliver Kahn cere rejucarea finalei Campionatului Mondial 2002
14:01

Surpriză uriașă! Salah ar putea rămâne în Europa și să ajungă la o formație de top
Vezi toate știrile
1 Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială 2 S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica 3 Gigi Becali a confirmat transferul: “Era vorba de câteva sute de mii, am dat ok-ul” 4 FotoSuperba femeie se iubeşte cu un milionar cu 53 de ani mai în vârstă ca ea: “Nu-mi pasă, sunt foarte fericită” 5 Gigi Becali, dezlănţuit! Transferul spectaculos anunţat la FCSB, imediat după ce a bătut palma cu Gnahore 6 Ce nu mănâncă niciodată Gigi Becali. Alimentul interzis: “Nu mai pot să înghit”
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român