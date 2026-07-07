Zlatan Ibrahimovic, discurs la superlativ despre Messi, după Argentina – Egipt 3-2: „O fiară! Încă își dorește succesul”

Lionel Messi a oferit o nouă lecție de fotbal la Campionatul Mondial, jucătorul de 39 de ani reușind să stabilească noi recorduri după partida senzațională făcută de campioana en-titre contra Egiptului.
Zlatan Ibrahimovic a avut un discurs magistral la adresa starului de la Inter Miami și a transmis că în ciuda numeroaselor trofee, acesta încă tânjește după succes.
Zlatan Ibrahimovic: „Se vede și la nivel emoțional cât de mult înseamnă asta pentru el”
Lionel Messi a spart noi recorduri în succesul fantastic reușit de naționala Argentinei contra Egiptului. Fotbalistul celor de la Inter Miami a pasat decisiv, dar a și înscris în duelul fabulos, încheiat cu scorul de 3-2.
După fluierul final, Zlatan Ibrahimovic a făcut o „plecăciune” la adresa legendarului fotbalist care l-a depășit pe Diego Maradona în topul celor mai buni pasatori la Cupa Mondială.
„Messi a devenit o fiară și nimeni nu-l putea opri. Pur și simplu a continuat, a mers înainte; e cel pe care l-am văzut, cel cu care suntem obișnuiți și pe care continuăm să-l vedem.
Se vede și la nivel emoțional cât de mult înseamnă asta pentru el. Să nu uităm că a câștigat deja Cupa Mondială. A cucerit deja numeroase trofee, Balonul de Aur, totul. Aș putea să-i enumăr aici realizările și palmaresul arată impecabil. Dar el încă își dorește succesul, iar asta este impresionant. Uitați-vă doar la asta”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, potrivit Fox Sports.
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