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Cutremur în Liga 1! Damjan Djokovic, anchetat pentru blaturi la pariuri. Alte două nume mari sunt pe listă

Antena Sport Publicat: 7 iulie 2026, 15:39

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Cutremur în Liga 1! Damjan Djokovic, anchetat pentru blaturi la pariuri. Alte două nume mari sunt pe listă

Damjan Djokovic - Sport Pictures

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Damjan Djokovic (36 de ani) şi juristul Ioan Ivaşcu sunt anchetaţi pentru anumite meciuri suspecte de către Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF.

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Conform gsp.ro, Djokovic şi Ivaşcu au fost reclamaţi de FRF către Comisia de Etică și Disciplină, iar termenul pentru dosarul respectiv e 27 iulie.

Damjan Djokovic, anchetat pentru blaturi la pariuri

Despre Djokovic, meciul la care se face referire este Botoşani – CFR 0-1, disputat pe 19 decembrie anul trecut, informaţiile spunând că ar fi încasat intenţionat un cartonaş galben, un eveniment pe care s-ar fi pariat sume importante la acea vreme.

Ar fi vorbă de sume uriaşe pariate pe meciurile menţionate, totalul fiind de 80.000 de euro, “existând dovezi pentru anumite partide interne şi internaţionale”. 

Un alt nume cunoscut despre care s-a scris recent că ar fi anchetat de Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF este Marian Copilu. Sursa citată anterior anunţă că o adresă ar fi ajuns şi la Universitatea Craiova, unde Copilu a lucrat după despărţirea de CFR Cluj.

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Neluţu Varga i-a dat afară de la club pe Copilu şi Ivaşcu, din cauza unor contracte prea mari pe care le-ar fi avut anumiţi jucători, dar şi după o bătaie generală cu oamenii de pază ai clubului ce a avut loc cu cinci ani în urmă.

Neluţu Varga a reacţionat la aflarea veştilor şi a oferit o primă reacţie: “Dacă a greșit, îl dăm afară! Reziliem imediat contractul. Vrem să ne distanțăm de așa ceva. Nu stăm la discuții! Cine greșește plătește”, a spus patronul feroviarilor.

 

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