Piaţa Antena World Cup, pregătită de Argentina – Egipt, marele duel dintre Lionel Messi şi Mohamed Salah
Aşteptăm clipurile cu experienţa voastră de la FIFA World Cup pe reteauadefani.a1.ro
Proiect susţinut de DIGI Romania
Aşteptăm clipurile cu experienţa voastră de la FIFA World Cup pe reteauadefani.a1.ro
Proiect susţinut de DIGI Romania
Piaţa Antena World Cup, pregătită de Argentina - Egipt, marele duel dintre Lionel Messi şi Mohamed SalahPiaţa Antena World Cup, pregătită de Argentina - Egipt, marele duel dintre Lionel Messi şi Mohamed Salah
Bucurie în cârje, după SUA - Belgia 1-4. Amadou Onana a dat tonul petrecerii la SeattleBucurie în cârje, după SUA - Belgia 1-4. Amadou Onana a dat tonul petrecerii la Seattle
Belgienii, umilinţă supremă pentru Donald Trump. I-au imitat dansul după ce au învins SUA la MondialBelgienii, umilinţă supremă pentru Donald Trump. I-au imitat dansul după ce au învins SUA la Mondial
Gafă uriaşă în SUA - Belgia. Portarul americanilor a "comis-o" şi belgienii au marcatGafă uriaşă în SUA - Belgia. Portarul americanilor a "comis-o" şi belgienii au marcat
Ce se întâmplă în Piaţa Antena World Cup înainte de duelul stelar Portugalia - Spania de la Mondial!Ce se întâmplă în Piaţa Antena World Cup înainte de duelul stelar Portugalia - Spania de la Mondial!