Piaţa Antena World Cup, pregătită de Argentina – Egipt, marele duel dintre Lionel Messi şi Mohamed Salah

1

Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială

2

S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica

3

Gigi Becali a confirmat transferul: “Era vorba de câteva sute de mii, am dat ok-ul”

4

Foto Superba femeie se iubeşte cu un milionar cu 53 de ani mai în vârstă ca ea: “Nu-mi pasă, sunt foarte fericită”

5

Gigi Becali, dezlănţuit! Transferul spectaculos anunţat la FCSB, imediat după ce a bătut palma cu Gnahore

6

Ce nu mănâncă niciodată Gigi Becali. Alimentul interzis: “Nu mai pot să înghit”