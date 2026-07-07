Yamal și Ronaldo, față în față după fluierul final din Portugalia – Spania. Ce a făcut jucătorul Barcelonei

Lamine Yamal a făcut un gest demn de respectul tuturor după ce Spania a eliminat-o pe Portugalia de la Cupa Mondială. După ce Anthony Taylor a fluierat finalul meciului, puștiul de 18 ani din tabăra “Furiei Roja” s-a dus la Cristiano Ronaldo pentru a-l consola.
Spania s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, după ce a învins-o pe Portugalia cu scorul de 1-0. Mikel Merino, intrat în minutul 85, a fost eroul trupei lui Luis de la Fuente, cu un gol înscris în minutul 90+1.
Lamine Yamal l-a consolat pe Cristiano Ronaldo după Portugalia – Spania
După meci, toate camerele s-au îndreptat către Cristiano Ronaldo, aflat la ultimul său meci de la Cupa Mondială. “CR7” nu și-a putut stăpâni emoțiile, iar lacrimile au apărut pe chipul său, superstarul lusitan fiind vizibil afectat de cele întâmplate.
Una dintre primele persoane care a venit la Ronaldo ca să îl consoleze a fost Lamine Yamal, tânărul superstar din lotul Spaniei, într-un gest de un fair-play imens. Imaginile oferite de cei doi au fost o metaforă a viitorului și trecutului din “sportul rege”.
ES LA IMAGEN DE LA NOCHE. ES LA IMAGEN DEL MUNDIAL 🥹❤️🩹
Lamine Yamal consolando a Cristiano Ronaldo tras quedarse fuera de su último Mundial 💔#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yK87fMcI6k
— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 6, 2026
În sferturile de finală de la Cupa Mondială, Spania va întâlni câștigătoarea duelului dintre Statele Unite ale Americii și Belgia, care se întâlnesc astăzi de la ora 03:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.
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