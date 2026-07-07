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Yamal și Ronaldo, față în față după fluierul final din Portugalia – Spania. Ce a făcut jucătorul Barcelonei

Andrei Nicolae Publicat: 7 iulie 2026, 0:32

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Yamal și Ronaldo, față în față după fluierul final din Portugalia – Spania. Ce a făcut jucătorul Barcelonei

Lamine Yamal și Cristiano Ronaldo, după Portugalia - Spania / Profimedia

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Lamine Yamal a făcut un gest demn de respectul tuturor după ce Spania a eliminat-o pe Portugalia de la Cupa Mondială. După ce Anthony Taylor a fluierat finalul meciului, puștiul de 18 ani din tabăra “Furiei Roja” s-a dus la Cristiano Ronaldo pentru a-l consola.

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Spania s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului Mondial, după ce a învins-o pe Portugalia cu scorul de 1-0. Mikel Merino, intrat în minutul 85, a fost eroul trupei lui Luis de la Fuente, cu un gol înscris în minutul 90+1.

Lamine Yamal l-a consolat pe Cristiano Ronaldo după Portugalia – Spania

După meci, toate camerele s-au îndreptat către Cristiano Ronaldo, aflat la ultimul său meci de la Cupa Mondială. “CR7” nu și-a putut stăpâni emoțiile, iar lacrimile au apărut pe chipul său, superstarul lusitan fiind vizibil afectat de cele întâmplate.

Una dintre primele persoane care a venit la Ronaldo ca să îl consoleze a fost Lamine Yamal, tânărul superstar din lotul Spaniei, într-un gest de un fair-play imens. Imaginile oferite de cei doi au fost o metaforă a viitorului și trecutului din “sportul rege”.

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În sferturile de finală de la Cupa Mondială, Spania va întâlni câștigătoarea duelului dintre Statele Unite ale Americii și Belgia, care se întâlnesc astăzi de la ora 03:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Cine se califică în sferturile de finală World Cup? Spania sau Portugalia?

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