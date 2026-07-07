Video Scandal uriaş la finalul meciului Argentina – Egipt 3-2! Gest scandalos al selelecţionerului Hassan

Argentina a reuşit remontada în meciul cu Egipt şi a obţinut calificarea în sferturile de finală, după ce a fost condusă cu 2-0. Enzo Fernandez a marcat golul calificării în prelungirile partidei şi sărbătoarea a început în tabăra campioanei mondiale en-titre.

De partea cealaltă, banca Egiptului a explodat, cerând un penalty la Mohamed Salah, chiar înaintea golului marcat de Argentina. Mai mult, selecţionerul Hossam Hassan a făcut un gest scandalos