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Fotbalistul transferat recent de Dinamo, gata de plecare la o mare rivală

Mihai Alecu Publicat: 7 iulie 2026, 11:53

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Fotbalistul transferat recent de Dinamo, gata de plecare la o mare rivală

Ianis Doană poate pleca de la Dinamo la o rivală. Foto: Sport Pictures

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Dinamo trece printr-o perioadă de reconstrucție, în care nici șefii clubului nu par deciși sută la sută cu privire viitorul grupării. Mai multe transferuri făcute de “câini” în ultimele luni ridică semne de întrebare printre fani.

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După ce Matei Marin, adus vara trecută de la Steaua, a fost cedat, acum a venit rândul unui alt fost jucător alt “Militarilor” să fie aproape de despărțirea de Dinamo.

Dinamo renunță la Ianis Doană, jucătorul transferat în această vară după ce a fost la Steaua

Ianis Doană a semnat în această vară cu Dinamo, după ce stagiunea trecută a petrecut-o la Steaua, în Liga 2, iar așteptările cu privire la viitorul său erau că ar putea să devină o soluție după ce va căpata experiență. Totuși, se pare că tânărul mijlocaș ofensiv nu l-a convins pe Nuno Campos și ar putea să fie cedat definitiv.

Există negocieri între Dinamo și Poli Timișoara pentru tânărul de doar 18 ani, iar trupa de pe Bega vrea să-l ia defenitiv pe Ianis Doană, în timp ce bucureștenii ar prefera, momentan, un împrumut al său, notează GSP. Rămâne de văzut cum se vor finaliza negocierile, dar e cert că jucătorul nu o să rămână în curtea formației alb-roșii.

Poli Timișoara vrea să revină în Liga 1 și s-a întărit serios în mercato

Poli Timișoara a reușit promovarea în liga secundă după ce a stat doi ani în Liga a 3-a, iar formația de pe Bega are planuri mari pentru viitor sub comanda lui Dan Alexa. Bănățenii au fost foarte activi pe piața transferurilor și au reușit deja mai multe mutări importante, prin care își arată ambiția.

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Echipa antrenată de Dan Alexa a obținut semnătura mai multor jucători cu experiență precum Aurelian Chițu, Stephan Drăghici, Andrei Artean sau Ovidiu Popescu, însă nu se opresc aici și caută să mai bifeze și alte transferuri importante.

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