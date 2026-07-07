“Ronaldo, nu vrem să te «omorâm», dar…”. Presa din Portugalia, reacție virulentă după eliminarea de la World Cup

Un jurnalist al publicației A Bola, cel mai cunoscut cotidian de sport din Portugalia, nu s-a ferit de cuvinte după ce lusitanii au fost eliminați de la Cupa Mondială în faza optimilor de către Spania. Omul din presă l-a luat în colimator pe Cristiano Ronaldo pentru egoul său, dar și pe selecționerul Roberto Martinez.
Portugalia a fost eliminată de Spania din optimile Cupei Mondiale, la capătul unui duel care a reprezentat ultimul meci al lui Cristiano Ronaldo la World Cup. Mikel Merino, intrat în minutul 85, a fost eroul trupei lui Luis de la Fuente, cu un gol înscris în minutul 90+1.
Ronaldo n-a fost iertat de presa din Portugalia
După meci, pe site-ul celor de la A Bola, cel mai cunoscut cotidian din Portugalia, a apărut un articol de opinie al jurnalistului Francisco Vaz de Miranda, al cărui titlu suna în felul următor: “Cristiano Ronaldo, nu vrem să te «omorâm», dar ce e destul e destul“.
Pe parcursul materialului său, omul din presa lusitană a analizat greșelile făcute de selecționerul Roberto Martinez, care i-a permis lui Ronaldo să își satisfacă fiecare dorință la națională, deși nu mai era cazul la vârsta pe care o avea. “CR7” a fost și el vizat de criticile jurnalistului pentru egoul afișat la prima reprezentativă a Portugaliei.
“E imperativ să închei în sfârșit ciclul căpitanului, care a durat mai mult decât ar fi trebuit. Cu Martinez, Portugalia a fost mereu o echipă supraapreciată și timidă. Să nu îl pui în teren pe Goncalo Ramos într-un meci în care Portugalia a fost dată în spate de Spania în repriza a doua a fost cireașa de pe tortul circului ororilor al lui Roberto Martinez.
Inculpatul (n.r. pentru problemele de la Mondial) are două nume: Roberto Martinez. Obsesia de a nu dori să deranjeze statu-quoul lui CR7 și Bruno Fernandes, care a fost la ani lumină distnață de cine a fost numit cel mai bun jucător al sezonului de Premier League acum câteva luni, lasă acum Portugalia în lacrimi.
Venirea iminentă a lui Jorge Jesus trebuie să fie declicul de a ne muta de la vorbe la fapte, de a permite Portugaliei să devină în sfârșit forța pe care ne-o dorim. Dacă o revoluție e necesară pe bancă, e necesară și pe teren, e momentul pentru Cristiano Ronaldo să se dea la o parte pentru că, după cum deja ne-am dat seama, egoul său nu îi permite să fie rezerva unui jucător care, la momentul actual, oferă prestații de neegalat.
Ce ar fi fost această Cupă Mondială fără obligația nesănătoasă de a-l avea pe Cristiano Ronaldo pe teren 90/90/90 (n.r. să fie integralist în fiecare meci) va fi un mister“.
Cristiano Ronaldo, prima reacţie după ultimul meci din carieră la Mondial, Portugalia – Spania 0-1
După Portugalia – Spania 0-1, Cristiano Ronaldo a recunoscut că eşecul este unul dureros. Acesta a subliniat că regretă că părăseşte Mondialul în asemenea manieră, fără să câştige singurul trofeu care-i lipseşte din cariera impresionantă.
Întrebat despre viitorul său la naţională, Cristiano Ronaldo a declarat că va lua o decizie în următoarea perioadă, după ce se va consulta şi cu familia. El a subliniat, totuşi, că titlul european cucerit cu Portugalia în 2016 cântăreşte cât unul mondial, ţinând cont că a fost primul din istorie pentru lusitani.
“A fost un meci foarte strâns. Spania a avut puţin noroc să marcheze în ultimele minute, dar aşa e fotbalul. A fost un meci bine disputat.
Îmi pare rău să părăsesc Campionatul Mondial aşa, dar cum am mai spus-o, plec cu conştiinţa împăcată. Trebuie să continuăm, adevărul este că doare, da, dar am timp să mă gândesc şi să decid cu familia mea, să nu iau o decizie la cald.
(N.r. Despre cariera sa) Am conştiinţa împăcată, am câştigat trei titluri cu Portugalia, înainte de Cristiano nu s-a câştigat niciunul. Pentru mine, titlul din 2016 are dimensiunea unui Campionat Mondial. Mâine va fi o nouă zi şi totul va continua”, a declarat Cristiano Ronaldo, conform marca.com, după Portugalia – Spania 0-1.
Cristiano Ronaldo a fost titular în toate cele cinci meciuri disputate de Portugalia la Campionatul Mondial organizat de SUA, Mexic şi Canada. La al şaselea turneu final mondial la care a participat, CR7 a reuşit să marcheze trei goluri, două în partida cu Uzbekistan din grupe, şi unul în cea cu Croaţia din şaisprezecimi.
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