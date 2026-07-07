“Ronaldo, nu vrem să te «omorâm», dar…”. Presa din Portugalia, reacție virulentă după eliminarea de la World Cup

Un jurnalist al publicației A Bola, cel mai cunoscut cotidian de sport din Portugalia, nu s-a ferit de cuvinte după ce lusitanii au fost eliminați de la Cupa Mondială în faza optimilor de către Spania. Omul din presă l-a luat în colimator pe Cristiano Ronaldo pentru egoul său, dar și pe selecționerul Roberto Martinez.

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Portugalia a fost eliminată de Spania din optimile Cupei Mondiale, la capătul unui duel care a reprezentat ultimul meci al lui Cristiano Ronaldo la World Cup. Mikel Merino, intrat în minutul 85, a fost eroul trupei lui Luis de la Fuente, cu un gol înscris în minutul 90+1.

Ronaldo n-a fost iertat de presa din Portugalia

După meci, pe site-ul celor de la A Bola, cel mai cunoscut cotidian din Portugalia, a apărut un articol de opinie al jurnalistului Francisco Vaz de Miranda, al cărui titlu suna în felul următor: “Cristiano Ronaldo, nu vrem să te «omorâm», dar ce e destul e destul“.

Pe parcursul materialului său, omul din presa lusitană a analizat greșelile făcute de selecționerul Roberto Martinez, care i-a permis lui Ronaldo să își satisfacă fiecare dorință la națională, deși nu mai era cazul la vârsta pe care o avea. “CR7” a fost și el vizat de criticile jurnalistului pentru egoul afișat la prima reprezentativă a Portugaliei.

“E imperativ să închei în sfârșit ciclul căpitanului, care a durat mai mult decât ar fi trebuit. Cu Martinez, Portugalia a fost mereu o echipă supraapreciată și timidă. Să nu îl pui în teren pe Goncalo Ramos într-un meci în care Portugalia a fost dată în spate de Spania în repriza a doua a fost cireașa de pe tortul circului ororilor al lui Roberto Martinez.