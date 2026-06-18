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Cristiano Ronaldo, pus la zid de Thierry Henry după rezultatul ruşinos al Portugaliei: “Echipa trebuie, nu tu”

Alex Masgras Publicat: 18 iunie 2026, 7:56

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Cristiano Ronaldo, pus la zid de Thierry Henry după rezultatul ruşinos al Portugaliei: Echipa trebuie, nu tu

Cristiano Ronaldo / Profimedia

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Cristiano Ronaldo a avut o prestaţie extrem de slabă în remiza Portugaliei din meciul cu RD Congo, primul de la Cupa Mondială 2026. Partida de la Houston s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar lusitanii au fost criticaţi din toate direcţiile.

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La doar o zi distanţă de la hat-trick-ul realizat de Lionel Messi în meciul dintre Argentina şi Algeria, când a câştigat de unul singur meciul împotriva africanilor, toată lumea a aşteptat cu sufletul la gură ce replică va avea Ronaldo.

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Thierry Henry, discurs dur la adresa lui Cristiano Ronaldo: “Asta e problema mea”

Portughezul a dezamăgit însă, la fel cum s-a întâmplat şi în meciurile de pregătire ale echipei lui Roberto Martinez, dinaintea Cupei Mondiale. Starul lui Al Nassr nu a scăpat nici de critici, iar unul dintre cei mai vocali a fost Thierry Henry.

Fostul mare atacant de la Arsenal şi Barcelona a criticat jocul lui Ronaldo şi este de părere că portughezul nu joacă pentru echipă:

“Un lucru este important, oameni buni, vă rog, cei de acasă: echipa trebuie să marcheze, nu tu trebuie să marchezi. Evident, vom vedea aici Portugalia în posesie, cu Cancelo care urmează să primească mingea. Cristiano Ronaldo s-a aflat în această situație de multe ori. Dacă faci acea cursă aici, îl obligi pe fundaș să ia o decizie și să acopere zona de șase metri.

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Dar, pentru că vrea să marcheze, intră pe traiectoria lui Bruno Fernandes. Dacă ar fi intrat în careul de șase metri, ar fi trebuit să fie urmărit de fundaș, iar apoi Bruno Fernandes ar fi avut o finalizare simplă. Dar, pentru că vrea să marcheze, intră pe linia pasei înapoi. Îi vezi pe amândoi jucătorii, iar pentru apărare devine mai ușor.

Asta este ideea mea: echipa trebuie să marcheze, nu tu. Ați văzut reacția lui Bruno Fernandes din spate, care părea să spună: ‘Lasă mingea să treacă, fă o demarcare, creează spațiu, ca eu să pot înscrie ușor’. Asta este problema mea”, a declarat Thierry Henry, la FOX Sports, citat de goal.com.

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