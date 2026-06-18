Cristiano Ronaldo, pus la zid de Thierry Henry după rezultatul ruşinos al Portugaliei: “Echipa trebuie, nu tu”

Cristiano Ronaldo a avut o prestaţie extrem de slabă în remiza Portugaliei din meciul cu RD Congo, primul de la Cupa Mondială 2026. Partida de la Houston s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar lusitanii au fost criticaţi din toate direcţiile.

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La doar o zi distanţă de la hat-trick-ul realizat de Lionel Messi în meciul dintre Argentina şi Algeria, când a câştigat de unul singur meciul împotriva africanilor, toată lumea a aşteptat cu sufletul la gură ce replică va avea Ronaldo.

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Thierry Henry, discurs dur la adresa lui Cristiano Ronaldo: “Asta e problema mea”

Portughezul a dezamăgit însă, la fel cum s-a întâmplat şi în meciurile de pregătire ale echipei lui Roberto Martinez, dinaintea Cupei Mondiale. Starul lui Al Nassr nu a scăpat nici de critici, iar unul dintre cei mai vocali a fost Thierry Henry.

Fostul mare atacant de la Arsenal şi Barcelona a criticat jocul lui Ronaldo şi este de părere că portughezul nu joacă pentru echipă:

“Un lucru este important, oameni buni, vă rog, cei de acasă: echipa trebuie să marcheze, nu tu trebuie să marchezi. Evident, vom vedea aici Portugalia în posesie, cu Cancelo care urmează să primească mingea. Cristiano Ronaldo s-a aflat în această situație de multe ori. Dacă faci acea cursă aici, îl obligi pe fundaș să ia o decizie și să acopere zona de șase metri.