Video Los Angeles: unde lumea starurilor se întâlnește cu distracția pe plajă. Ce îi așteaptă pe jucători la World Cup

Los Angeles, cunoscut și drept “orașul îngerilor”, este una dintre gazdele Campionatului Mondial care urmează să înceapă în vară. Cel mai mare oraș din statul California iese în evidență prin diverse atracții turistice care cu siguranță îi vor atrage pe jucătorii care au meciuri de disputat aici.

De la celebrul semn Hollywood, care reprezintă centrul major al industriei divertismentului, până la plaja Venice, unde oamenii pot face surfing, Los Angeles este extrem de spectaculos, cu o diversitate culturală fantastică. Al doilea cel mai mare oraș din SUA aduce spre exemplu laolaltă foarte mulți sud-coreeni în Koreatown (sau K-Town), unde se află multe locații sau business-uri bazate pe cultura asiaticilor.

În plus, vizitatorii nu au cum să rateze zona de “Downtown” a orașului, mai exact cartierul central de afaceri, sau observatorul Griffith, de unde pot avea o privire de ansamblu asupra uriașului LA.

Evident, jucătorii își vor muta atenția asupra stadionului SoFI, aflat în Inglewood, oraș aflat în zona metropolitană a Los Angeles. Arena are o capacitate de puțin peste 70.000 de locuri și e gazda a două echipe din NFL, LA Rams și LA Charghers.