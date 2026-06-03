Ciprian Marica l-a făcut praf pe Flavius Stoican: „N-am reușit să învingem o echipă de locul 6 din Liga a 2-a”

Flavius Stoican a rezistat doar câteva partide pe banca celor de la Farul Constanța, gruparea de la malul mării reușind să se salveze dramatic de la retrogradare, după ce a trecut de Chindia la loviturile de departajare.

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Ciprian Marica l-a criticat pe antrenorul adus de Gică Popescu și a avut un mesaj și pentru acționarul majoritar de la formația constănțeană, care ar fi derulat deja negocierile cu Ioan Ovidiu Sabău.

Ciprian Marica: „Avem o problemă”

Ciprian Marica a avut o ieșire nervoasă în cursul zilei de marți, când s-a declarat nemulțumit de deciziile luate de Gică Popescu, iar acum acesta lansat un atac la adresa lui Flavius Stoican.

„Într-adevăr m-a deranjat decizia numirii lui Flavius Stoican care s-a dovedit a fi una greșită. Stoican n-a câștigat niciun meci la Farul, n-am reușit să învingem o echipă de locul 6 din Liga a 2-a în dublă manșă. Da, m-a nemulțumit faptul că nu am discutat pe tema asta. Repet, eu îmi știu poziția, nu aș fi putut să influențez decizia acționariatului majoritar, dar cred că frumos și fair-play ar fi să discuți cu partenerii tăi, mici, mari, cum sunt în afacerea respectivă.

Repet, a fost o decizie a lui. S-a întâmplat o dată, se poate întâmpla. Problema e să nu nu se perpetueze și să nu fie o chestie de neîncredere, că atunci m-aș simți cu adevărat jignit. Adică dacă nu are încredere Gică Popescu în mine și ascunde lucruri sau sunt lucruri care de care eu, acționar fiind, sunt privat, atunci clar că avem o problemă”, a declarat Ciprian Marica, potrivit fanatik.ro.