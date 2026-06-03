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Andrei Rațiu, cel mai valoros fotbalist român! L-a depășit pe Radu Drăgușin. Cum arată clasamentul

Daniel Işvanca Publicat: 3 iunie 2026, 16:21

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Andrei Rațiu, cel mai valoros fotbalist român! L-a depășit pe Radu Drăgușin. Cum arată clasamentul

Andrei Rațiu / Profimedia

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Site-ul de specialitatea Transfermarkt a făcut o actualizare a cotelor de piață, iar parcursul bun din acest sezon al celor de la Rayo Vallecano l-a propulsat pe Andrei Rațiu în fruntea ierarhiei celor mai valoroși fotbaliști români.

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Fundașul stânga care evoluează în La Liga l-a depășit în acest clasament pe Radu Drăgușin, care nu a bifat așa de multe minute la Tottenham, în această a doua parte a sezonului.

Andrei Rațiu l-a depășit pe Radu Drăgușin în topul celor mai valoroși români

Andrei Rațiu a fost în acest sezon unul dintre jucătorii exponențiali ai celor de la Rayo Vallecano, fundașul fiind la doar un pas de a cuceri primul trofeu din carieră, în UEFA Conference League.

Mai mult decât atât, acesta a primit o actualizare a cotei de piață și este acum evaluat la 18 milioane de euro, fiind în prezent cel mai bine cotat jucător român.

„Sonic” l-a depășit în acest clasament pe Radu Drăgușin, care valorează acum 16 milioane de euro, o scădere cu 4 milioane de euro. Podiumul este completat de Dennis Man, care a avut un sezon de vis la PSV și care acum este cotat la 15 milioane de euro.

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Cum arată topul celor mai valoroși jucători români

  1. Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) – 18 milioane de euro
  2. Radu Drăgușin (Tottenham) – 16 milioane (în scădere de la 20 de milioane)
  3. Dennis Man (PSV) – 15 milioane (în creștere de la 13 milioane)
  4. Ionuț Radu (Celta Vigo) – 8 milioane
  5. Umit Akdag (Alanyaspor) – 6 milioane (în creștere de la 4 milioane)
  6. Darius Olaru (FCSB) – 5 milioane
  7. Louis Munteanu (D.C. United) – 5 milioane
  8. Daniel Bîrligea (FCSB) – 4.5 milioane
  9. Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova) – 4.5 milioane
  10. Alexandru Mitriță (Zhejiang) – 4 milioane
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