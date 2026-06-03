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Programul Marelui Premiu de la Monaco. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (15:45)

Viviana Moraru Publicat: 3 iunie 2026, 16:06

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Programul Marelui Premiu de la Monaco. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (15:45)

Startul cursei din Monaco, din 2025/ Profimedia

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Programul Marelui Premiu de la Monaco | A şasea etapă a sezonului de Formula 1 se va desfăşura pe circuitul legendar din Principatul Monaco. Cursa va avea loc duminică, de la ora 15:45, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Primele antrenamente de pe circuitul stradal din Principat vor avea loc vineri, de la orele 14:30, respectiv 18:00, ambele fiind live în AntenaPLAY. Al treilea antrenament va fi sâmbătă, de la ora 13:30, tot live în AntenaPLAY, urmând ca de la ora 17:00 să înceapă calificările, în direct şi pe Antena 3 CNN.

Programul Marelui Premiu de la Monaco

Vineri:

  • Antrenament 1 – ora 14:30 (AntenaPLAY)
  • Antrenament 2 – ora 18:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă:

  • Antrenament 3 – ora 13:30 (AntenaPLAY)
  • Calificări – ora 17:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Duminică:

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  • Cursa – ora 15:45 (Antena 1, AntenaPLAY)

Mercedes a dominat sezonul de Formula 1, până în acest punct. Kimi Antonelli a impresionat şi a reuşit să câştige ultimele patru Mari Premii, din Canada, Miami, Japonia şi China. Prima cursă din an, cea din Australia, a fost câştigată de George Russell.

La ultima cursă, cea din Canada, George Russell a luat startul din pole-position, fiind nevoit însă să abandoneze din cauza unor probleme la monopost. Antonelli a reuşit să se impună astfel, podiumul fiind completat de Lewis Hamilton şi de Max Verstappen.

Anul trecut, Lando Norris a reuşit să câştige Marele Premiu de la Monaco. Tot campionul mondial en-titre a obţinut şi pole-ul, podiumul în cursă fiind completat de favoritul publicului, Charles Leclerc, şi de Oscar Piastri.

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Charles Leclerc, care şi-a prelungit contractul cu Ferrari chiar înaintea Marelui Premiu de la Monaco, a reuşit să triumfe în cursa de casă în 2024, cu plecare din pole-position.

Clasamentul piloţilor înainte de Marele Premiu de la Monaco

  • Kimi Antonelli, 131 p
  • George Russell, 88 p
  • Charles Leclerc, 75 p
  • Lewis Hamilton, 72 p
  • Lando Norris, 48 p
  • Oscar Piastri, 48 p
  • Max Verstappen, 43 p
  • Pierre Gasly, 20 p
  • Oliver Bearman, 18 p
  • Liam Lawson, 16 p
  • Franco Colapinto, 15 p
  • Isack Hadjar, 14 p
  • Carlos Sainz, 6 p
  • Arvid Lindblad, 5 p
  • Gabriel Bortoleto, 2 p
  • Esteban Ocon, 1 p
  • Alexander Albon, 1 p
  • Nico Hulkenberg, 0 p
  • Valtteri Bottas, 0 p
  • Sergio Perez, 0 p
  • Lance Stroll, 0 p
  • Fernando Alonso, 0 p
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