Programul Marelui Premiu de la Monaco. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (15:45)

Programul Marelui Premiu de la Monaco | A şasea etapă a sezonului de Formula 1 se va desfăşura pe circuitul legendar din Principatul Monaco. Cursa va avea loc duminică, de la ora 15:45, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Primele antrenamente de pe circuitul stradal din Principat vor avea loc vineri, de la orele 14:30, respectiv 18:00, ambele fiind live în AntenaPLAY. Al treilea antrenament va fi sâmbătă, de la ora 13:30, tot live în AntenaPLAY, urmând ca de la ora 17:00 să înceapă calificările, în direct şi pe Antena 3 CNN.
Programul Marelui Premiu de la Monaco
Vineri:
- Antrenament 1 – ora 14:30 (AntenaPLAY)
- Antrenament 2 – ora 18:00 (AntenaPLAY)
Sâmbătă:
- Antrenament 3 – ora 13:30 (AntenaPLAY)
- Calificări – ora 17:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)
Duminică:
- Cursa – ora 15:45 (Antena 1, AntenaPLAY)
Mercedes a dominat sezonul de Formula 1, până în acest punct. Kimi Antonelli a impresionat şi a reuşit să câştige ultimele patru Mari Premii, din Canada, Miami, Japonia şi China. Prima cursă din an, cea din Australia, a fost câştigată de George Russell.
La ultima cursă, cea din Canada, George Russell a luat startul din pole-position, fiind nevoit însă să abandoneze din cauza unor probleme la monopost. Antonelli a reuşit să se impună astfel, podiumul fiind completat de Lewis Hamilton şi de Max Verstappen.
Anul trecut, Lando Norris a reuşit să câştige Marele Premiu de la Monaco. Tot campionul mondial en-titre a obţinut şi pole-ul, podiumul în cursă fiind completat de favoritul publicului, Charles Leclerc, şi de Oscar Piastri.
Charles Leclerc, care şi-a prelungit contractul cu Ferrari chiar înaintea Marelui Premiu de la Monaco, a reuşit să triumfe în cursa de casă în 2024, cu plecare din pole-position.
Clasamentul piloţilor înainte de Marele Premiu de la Monaco
- Kimi Antonelli, 131 p
- George Russell, 88 p
- Charles Leclerc, 75 p
- Lewis Hamilton, 72 p
- Lando Norris, 48 p
- Oscar Piastri, 48 p
- Max Verstappen, 43 p
- Pierre Gasly, 20 p
- Oliver Bearman, 18 p
- Liam Lawson, 16 p
- Franco Colapinto, 15 p
- Isack Hadjar, 14 p
- Carlos Sainz, 6 p
- Arvid Lindblad, 5 p
- Gabriel Bortoleto, 2 p
- Esteban Ocon, 1 p
- Alexander Albon, 1 p
- Nico Hulkenberg, 0 p
- Valtteri Bottas, 0 p
- Sergio Perez, 0 p
- Lance Stroll, 0 p
- Fernando Alonso, 0 p
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