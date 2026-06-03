Prima plecare de la U Cluj. Se transferă tot în România!

U Cluj a decis să nu-i mai prelungească contractul lui Andrei Artean (32 de ani). Acesta a decis să meargă la Politehnica Timișoara, unde se va lupta pentru promovarea echipei în Liga 1.

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„Ni-l dorim pe Andrei și suntem convinși că experiența lui ne poate ajuta în noul sezon de Liga 2. Va fi greu, diferit de ce eram obișnuiți până acum, deci avem nevoie și de jucători cu experiență pe care să ne bazăm. Discuțiile sunt pe final și sperăm ca în cel mai scurt timp să-l prezentăm oficial”, au spus oficiali ai Politehnicii pentru gsp.ro.

Andrei Artean are o bogată experienţă în fotbalul românesc, iar la Farul Constanţa a evoluat în 186 de partide şi a marcat 8 goluri. Artean este dublu câștigător al Cupei României, cu Farul (2018-2019) și CFR Cluj (2024-2025). El are în palamares și o Supercupă, tot cu Farul (2019-2020).