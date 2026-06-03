Motivul pentru care Iraola va semna un contract pe doar 2 ani cu Liverpool

FC Liverpool l-a ales pe Andoni Iraola să pregătească echipa în sezonul viitor, după demiterea lui Arne Slot. Olandezul nu a mai fost păstrat după ce a avut un număr record de înfrângeri într-un singur sezon la Liverpool în ultimele 2 decenii.

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Negocierile dintre Liverpool și Iraola nu au durat deloc mult: există deja un acord verbal între cele două părți.

Iraola, contract pe doar doi ani

O surpriză legată de venirea lui Iraola la Liverpool este dată de durata contractului. Antrenorul spaniol va semna pe doi ani cu Liverpool, un lucru neobișnuit într-o eră în care majoritatea contractelor se întind pe minim 5 ani la jucători și 3 ani la antrenori.

Însă pentru Iraola această strategie a existat încă de la începutul carierei de antrenor. Spaniolul spune că a învățat acest lucru de la Marcelo Bielsa. Într-un interviu din perioada în care era la Bournemouth, Iraola a explicat de ce nu dorește un contract pe o perioadă mai lungă.

„Cred că la AFC Bournemouth este singura dată când am semnat pe doi ani. În cazul antrenorilor, contractele nu sunt la fel de importante ca în cazul jucătorilor. Nu vreau să rămân la un club doar pentru că am contract. Vreau să continui doar dacă ambele părți sunt fericite și își doresc să meargă mai departe împreună.