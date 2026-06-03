Edi Iordănescu i-a dat răspunsul final lui Neluțu Varga! Ce se întâmplă cu antrenorul dorit de CFR Cluj

CFR are probleme mari de ordin financiar, dar Neluțu Varga ajunge la Cluj în cursul zilei de joi pentru a rezolvat mare parte dintre problemele cu care se confruntă clubul.

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Mai mult decât atât, ardelenii nu au noroc nici în ceea ce privește aducerea unui înlocuitor cu Daniel Pancu. Ofertat de formația din Gruia, Edi Iordănescu i-a dat răspunsul final lui Varga.

Edi Iordănescu nu vine la CFR

Edi Iordănescu este liber de contract după despărțirea de polonezii de la Legia Varșovia, iar numele fostului selecționer al naționalei României a fost strâns legat în ultimele săptămâni de CFR Cluj.

Ardelenii se străduiesc să caute un înlocuitor pentru Daniel Pancu, însă până acum nu au avut succes în negocieri. Concret, digisport.ro anunță că Iordănescu Jr i-a spus „NU” lui Neluțu Varga.

Sursa citată menționează că antrenorul prioritizează în continuare ofertele din străinătate și că nu se grăbește să revină pe banca tehnică, în ciuda ofertei din Liga 1.