Mexico City: oraşul plin de pasiune şi istorie care va scrie istorie la Cupa Mondială 2026

Mexico City, unul dintre cele mai mari oraşe din America de Nord, va găzdui meciuri la un Campionat Mondial pentru a treia oară. Cea mai veche capitală din America, Mexico City este un adevărat centru cultural şi financiar.

Tot aici va avea loc şi meciul de deschidere de la World Cup 2026: Mexic – Africa de Sud. Estadio Azteca va deveni astfel prima arenă din istorie care va găzdui trei meciuri de deschidere la Cupa Mondială.

Fanii care vor veni aici pe durata turneului final nu se vor plictisi între meciuri, Mexico City având peste 150 de muzee, fiind pe locul 2 în lume la acest capitol.