Lovitură pentru fosta semifinalistă de la Campionatul Mondial. Doi jucători, OUT

Lovitură uriaşă pentru naţionala Marocului în ajunul Cupei Mondiale din 2026. Fundaşul Nayef Aguerd şi atacantul Abde Ezzalzouli sunt accidentaţi şi vor rata întreaga competiţie.
Federaţia Marocană de Fotbal nu a confirmat încă oficial informaţia, dar numele celor doi jucători nu mai apar pe lista Leilor din Atlas de pe site-urile FIFA. Aceştia au fost înlocuiţi de Marwane Saadane (Al-Fateh) şi Amine Sbai (Angers).
Lovitură pentru Maroc înainte de Campionatul Mondial
Nayef Aguerd a sperat mult timp, dar în cele din urmă nu a reuşit să se recupereze după accidentarea în zona inghinală care l-a ţinut departe de teren din martie. Situaţia lui Abde Ezzalzouli a fost şi mai îngrijorătoare.
Extrema lui Betis s-a accidentat la genunchi în timpul ultimului meci de pregătire împotriva Norvegiei. El fusese deja indisponibil pentru primul meci al turneului. În cele din urmă, atacantul nu va putea juca în a doua sa Cupă Mondială.
Marocanii îşi încep campania pentru Cupa Mondială cu o confruntare explozivă împotriva Braziliei, duminică, de la ora 01:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Apoi vor înfrunta Scoţia (20 iunie) şi Haiti (25 iunie).
Maroc a ajuns până în semifinalele Campionatului Mondial din 2022, eliminând Portugalia în sferturi. Din careul de aşi, marocanii au fost eliminaţi de Franţa, scor 0-2.
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