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Lovitură pentru fosta semifinalistă de la Campionatul Mondial. Doi jucători, OUT

Viviana Moraru Publicat: 11 iunie 2026, 15:18

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Lovitură pentru fosta semifinalistă de la Campionatul Mondial. Doi jucători, OUT

Jucătorii naţionalei Marocului, în timpul unui meci cu Norvegia/ Profimedia

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Lovitură uriaşă pentru naţionala Marocului în ajunul Cupei Mondiale din 2026. Fundaşul Nayef Aguerd şi atacantul Abde Ezzalzouli sunt accidentaţi şi vor rata întreaga competiţie.

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Federaţia Marocană de Fotbal nu a confirmat încă oficial informaţia, dar numele celor doi jucători nu mai apar pe lista Leilor din Atlas de pe site-urile FIFA. Aceştia au fost înlocuiţi de Marwane Saadane (Al-Fateh) şi Amine Sbai (Angers).

Lovitură pentru Maroc înainte de Campionatul Mondial

Nayef Aguerd a sperat mult timp, dar în cele din urmă nu a reuşit să se recupereze după accidentarea în zona inghinală care l-a ţinut departe de teren din martie. Situaţia lui Abde Ezzalzouli a fost şi mai îngrijorătoare.

Extrema lui Betis s-a accidentat la genunchi în timpul ultimului meci de pregătire împotriva Norvegiei. El fusese deja indisponibil pentru primul meci al turneului. În cele din urmă, atacantul nu va putea juca în a doua sa Cupă Mondială.

Marocanii îşi încep campania pentru Cupa Mondială cu o confruntare explozivă împotriva Braziliei, duminică, de la ora 01:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Apoi vor înfrunta Scoţia (20 iunie) şi Haiti (25 iunie).

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Maroc a ajuns până în semifinalele Campionatului Mondial din 2022, eliminând Portugalia în sferturi. Din careul de aşi, marocanii au fost eliminaţi de Franţa, scor 0-2.

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