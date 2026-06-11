Home | Tenis | WTA | Gabriela Ruse, în sferturi la ‘s-Hertogenbosch! Victorie în două seturi pentru româncă

Gabriela Ruse, în sferturi la ‘s-Hertogenbosch! Victorie în două seturi pentru româncă

Alex Masgras Publicat: 11 iunie 2026, 14:14

Comentarii
Gabriela Ruse, în sferturi la s-Hertogenbosch! Victorie în două seturi pentru româncă

Gabriela Ruse / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la ‘s-Hertogenbosch (Olanda), dotat cu premii totale de 246.388 de euro, joi, după ce a dispus de belgianca Elise Mertens, deţinătoarea titlului, cu 6-3, 6-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ruse (28 ani, 88 WTA) a obţinut victoria după o oră şi 30 de minute, în care Mertens, a treia favorită, nu a reuşit să transforme decât o minge din cele nouă de break avute.

Gabriela Ruse, în sferturi la ‘s-Hertogenbosch

Aceasta a fost prima victorie reuşită de Ruse în cinci confruntări cu Mertens (30 ani, 22 WTA), dintre care precedenta a fost în finala de anul trecut de la ‘s-Hertogenbosch, câştigată de belgiancă în două seturi, cu 6-3, 7-6 (7/4).

Gabriela Ruse şi-a asigurat un cec de 6.110 euro şi 54 de puncte WTA, iar în sferturi va juca împotriva câştigătoarei dintre cehoaica Barbora Krejcikova (a opta favorită) şi belgianca Hanne Vandewinkel.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine sunt angajaţii de la stat care primesc spor de dronă, de 30% din salariu. Explicaţia ministrului Miruţă
Observator
Cine sunt angajaţii de la stat care primesc spor de dronă, de 30% din salariu. Explicaţia ministrului Miruţă
Cine este fotbalistul care a marcat cele mai multe goluri la Cupa Mondială. Kylian Mbappe poate trece pe primul loc în topul marcatorilor la ediția din 2026
Fanatik.ro
Cine este fotbalistul care a marcat cele mai multe goluri la Cupa Mondială. Kylian Mbappe poate trece pe primul loc în topul marcatorilor la ediția din 2026
14:04

Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
13:59

Cristi Chivu vrea să transfere un jucător al unei rivale din Serie A. Lovitura pregătită la Inter
13:40

Mexic – Africa de Sud LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Start pe Azteca la Campionatul Mondial
13:40

FRF, prima reacţie după scandalul barajului de promovare în Liga 2. CSM Unirea Alba Iulia a mers la TAS
13:29

Dinamo poate pierde alţi doi titulari de bază. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Discuţii deschise”
12:50

Nigeria nu e la Cupa Mondială, dar e reprezentată de nume mari! Jucătorii de top care i-ar fi putut reprezenta pe africani
Vezi toate știrile
1 Primele întăriri pentru Nuno Campos la Dinamo! Jucătorul e aşteptat la reunire 2 „Cel mai valoros”. Gigi Becali a dat lovitura: noul jucător de la FCSB, așteptat să facă diferența 3 Răzvan Lucescu, negocieri avansate pentru a deveni înlocuitorul lui Roberto Mancini. Echipa care-l vrea pe bancă 4 FCSB, gata de noi mutări. Dezvăluirea momentului făcută de omul care se ocupă de transferuri 5 Nuno Campos a decis! Cine este primul nume care o va părăsi pe Dinamo: „Nu face parte din proiectul lui” 6 S-a aflat numele echipei care vrea să-l transfere pe Darius Olaru. Nu e din Olanda, cum a anunțat Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”
Dosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volanDosar penal și permis suspendat pentru antrenorul din Liga 1! A fost depistat beat la volan