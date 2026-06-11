Gabriela Ruse, în sferturi la ‘s-Hertogenbosch! Victorie în două seturi pentru româncă

Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la ‘s-Hertogenbosch (Olanda), dotat cu premii totale de 246.388 de euro, joi, după ce a dispus de belgianca Elise Mertens, deţinătoarea titlului, cu 6-3, 6-3.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ruse (28 ani, 88 WTA) a obţinut victoria după o oră şi 30 de minute, în care Mertens, a treia favorită, nu a reuşit să transforme decât o minge din cele nouă de break avute.

Gabriela Ruse, în sferturi la ‘s-Hertogenbosch

Aceasta a fost prima victorie reuşită de Ruse în cinci confruntări cu Mertens (30 ani, 22 WTA), dintre care precedenta a fost în finala de anul trecut de la ‘s-Hertogenbosch, câştigată de belgiancă în două seturi, cu 6-3, 7-6 (7/4).

Gabriela Ruse şi-a asigurat un cec de 6.110 euro şi 54 de puncte WTA, iar în sferturi va juca împotriva câştigătoarei dintre cehoaica Barbora Krejcikova (a opta favorită) şi belgianca Hanne Vandewinkel.