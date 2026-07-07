În Liga 1, ca la Campionatul Mondial! Schimbări istorice anunţate de FRF

Campionatul Mondial a venit cu o serie de reguli noi în ceea ce privește arbitrajul, iar reglementările acestea vor fi aplicate și în fotbalul românesc, începând cu viitoarea ediție a Ligii 1.

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Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a anunțat care sunt exact măsurile pe care fotbalul nostru le va adopta și ce trebuie să ia în calcul atât jucătorii, cât și antrenorii.

Noi reguli în arbitrajul românesc

Pe parcursul a trei zile, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din România le-a prezentat participanților modificările aduse Legilor Jocului, care au susținut atât testări teoretice, cât și fizice, ce trebuiesc luate în calcul începând din acest sezon.

Fotbalul românesc va beneficia din această vară de un HUB VAR la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, de unde arbitrii vor analiza fazele meciurilor din competițiile interne. Noua tehnologie va beneficia de expertiza tehnicienilor Sportec, care vor ajuta la implementarea sistemului în competiții, anunță FRF.

Măsurile aplicate din sezonul viitor în Liga 1

Fotbaliștii vor avea la dispoziție doar zece secunde pentru a părăsi terenul atunci când sunt înlocuiți. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, jucătorul care intră de pe bancă va trebuie să mai aștepte mai întâi un minut pe cronometru, după care să intre abia atunci când jocul este oprit. Măsura se aplică și în cazul jucătorilor care au nevoie de îngrijiri medicale.