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În Liga 1, ca la Campionatul Mondial! Schimbări istorice anunţate de FRF

Daniel Işvanca Publicat: 7 iulie 2026, 18:56

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În Liga 1, ca la Campionatul Mondial! Schimbări istorice anunţate de FRF

Istvan Kovacs / Sportpictures

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Campionatul Mondial a venit cu o serie de reguli noi în ceea ce privește arbitrajul, iar reglementările acestea vor fi aplicate și în fotbalul românesc, începând cu viitoarea ediție a Ligii 1.

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Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a anunțat care sunt exact măsurile pe care fotbalul nostru le va adopta și ce trebuie să ia în calcul atât jucătorii, cât și antrenorii.

Noi reguli în arbitrajul românesc

Pe parcursul a trei zile, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din România le-a prezentat participanților modificările aduse Legilor Jocului, care au susținut atât testări teoretice, cât și fizice, ce trebuiesc luate în calcul începând din acest sezon.

Fotbalul românesc va beneficia din această vară de un HUB VAR la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, de unde arbitrii vor analiza fazele meciurilor din competițiile interne. Noua tehnologie va beneficia de expertiza tehnicienilor Sportec, care vor ajuta la implementarea sistemului în competiții, anunță FRF.

Măsurile aplicate din sezonul viitor în Liga 1

Fotbaliștii vor avea la dispoziție doar zece secunde pentru a părăsi terenul atunci când sunt înlocuiți. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, jucătorul care intră de pe bancă va trebuie să mai aștepte mai întâi un minut pe cronometru, după care să intre abia atunci când jocul este oprit. Măsura se aplică și în cazul jucătorilor care au nevoie de îngrijiri medicale.

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VAR-ul își extinde și el atribuțiile și va putea interveni începând din noul sezon pentru cel de-al doilea cartonaș galben, în cazul cornerelor acordate eronat, dar și în cazul arbitrul sancționează cu cartonaș galben jucătorul greșit. În cazul aruncărilor de la margine, fotbaliștii vor avea la dispoziție doar cinci secunde să repună mingea din momentul în care o ating.

La capitolul disciplinar, nu se mai acordă cartonaș galben pentru o tentativa de oprire a unei oportunități clare de înscriere a unui gol, dacă avantajul este aplicat și se înscrie un gol. O altă măsură strictă vizează comportamentul jucătorilor în situații tensionate: acoperirea gurii în timp ce se adresează unui adversar va fi sancționată cu eliminare directă. Aceste schimbări subliniază intenția de a face jocul mai fluent și mai transparent.

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