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Panică în cantonamentul Norvegiei! Un virus le dă emoţii vikingilor, înaintea sfertului cu Anglia

Alex Masgras Publicat: 7 iulie 2026, 18:46

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Panică în cantonamentul Norvegiei! Un virus le dă emoţii vikingilor, înaintea sfertului cu Anglia

Erling Haaland, în timpul meciului cu Brazilia / Profimedia

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Norvegia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale după ce a învins Brazilia, scor 2-1, şi se pregăteşte de un meci uriaş împotriva Angliei. Cu trei zile înaintea duelului care va avea loc la Miami, jucătorii scandinavi au mari bătăi de cap.

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Mai multe persoane din delegaţia Norvegiei, inclusiv jucători, s-au îmbolnăvit pe toată durata turneului final din Statele Unite, Canada şi Mexic. Atacantul Jorgen Strand Larsen a ratat meciul de deschidere, cu Irak, din cauza unei răceli, în timp ce Marcus Holmgren Pedersen a fost şi el indisponibil la meciul cu Brazilia.

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Jucătorii Norvegiei, emoţii înaintea sfertului cu Anglia! Un virus le dă bătăi de cap

Şi selecţionerul Solbakken a avut probleme, tuşind de mai multe ori la conferinţa de presă de după meciul cu Franţa, din etapa a treia a fazei grupelor. Atunci, el spunea: “Doar Jorgen are febră, cu toate că s-a tot tuşit pe aici. Stai la aer condiţionat, zbori, călătoreşti. Sunt peste 50 de oameni cu noi, ar fi fost ciudat dacă nu apărea nimic”.

Solbakken le-a dat liber jucătorilor săi după victoria cu Brazilia şi norvegienii sunt de părere că acest lucru ar avea de-a face cu situaţia actuală din cantonamentul Norvegiei. Potrivit publicaţiei dagbladet.no, mai mulţi jucători se confruntă cu probleme şi nu sunt apţi în acest moment.

Luni, echipa Norvegiei a călătorit la Miami, acolo unde va avea loc meciul cu Anglia. Mai mulţi jucători şi membri din staff-ul echipei au fost surprinşi cu hanorace pe ei şi cu măşti pe faţă. Sursa mai sus menţionată nu a precizat câţi jucători sunt afectaţi în acest moment.

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Cu toate acestea, norvegienii ar trebui să aibă suficient timp la dispoziţie pentru a se recupera. Partida din sferturi cu Anglia este în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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