Un nou meci, un nou record pentru Lionel Messi! Bornă uluitoare stabilită la meciul cu Egipt

Lionel Messi a fost introdus titular marți în disputa din optimile Campionatului Mondial, dintre Argentina și Egipt, iar starul celor de la Inter Miami a mai stabilit două recorduri impresionante în fotbal.

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Căpitanul campioanei en-titre a devenit primul jucător din istorie care bifează o asemenea performanță pe cea mai importantă scenă a fotbalului mondial.

Lionel Messi, un nou record la Cupa Mondială

Lionel Messi forțează calificarea în sferturi alături de naționala Argentinei, iar starul din Major League Soccer a intrat pe teren din primul minut al disputei cu Egipt.

Fotbalistul în vârstă de 39 de ani l-a egalat pe Miroslav Klose în vârful ierarhiei jucătorilor cu cele mai multe prezențe în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 14.

Mai mult decât atât, meciul contra Egiptului este al 31-lea pentru Leo Messi la turneele finale. El a depășit-o pe Kristine Lilly, legendara jucătoare a Angliei, care a jucat de 30 de ori la Cupa Mondială.