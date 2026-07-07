Un nou meci, un nou record pentru Lionel Messi! Bornă uluitoare stabilită la meciul cu Egipt

Lionel Messi a fost introdus titular marți în disputa din optimile Campionatului Mondial, dintre Argentina și Egipt, iar starul celor de la Inter Miami a mai stabilit două recorduri impresionante în fotbal.
Căpitanul campioanei en-titre a devenit primul jucător din istorie care bifează o asemenea performanță pe cea mai importantă scenă a fotbalului mondial.
Lionel Messi, un nou record la Cupa Mondială
Lionel Messi forțează calificarea în sferturi alături de naționala Argentinei, iar starul din Major League Soccer a intrat pe teren din primul minut al disputei cu Egipt.
Fotbalistul în vârstă de 39 de ani l-a egalat pe Miroslav Klose în vârful ierarhiei jucătorilor cu cele mai multe prezențe în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 14.
Mai mult decât atât, meciul contra Egiptului este al 31-lea pentru Leo Messi la turneele finale. El a depășit-o pe Kristine Lilly, legendara jucătoare a Angliei, care a jucat de 30 de ori la Cupa Mondială.
Lionel Messi is preparing to make his 14th appearance in a World Cup knockout match today.
He equals Miroslav Klose's record for the most by any player in the tournament's history. 👏 pic.twitter.com/LUMmymYeox
— Squawka (@Squawka) July 7, 2026
Lionel Messi stands alone.
His 31st FIFA World Cup appearance breaks a tie with Kristine Lilly for the most World Cup appearances by any player in history. pic.twitter.com/L8EjRKj70i
— ESPN Insights (@ESPNInsights) July 7, 2026
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