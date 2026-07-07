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Lionel Messi, coșmar la Cupa Mondială! Argentinianul a ratat din nou penalty și a stabilit un record negativ

Daniel Işvanca Publicat: 7 iulie 2026, 19:49

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Lionel Messi, coșmar la Cupa Mondială! Argentinianul a ratat din nou penalty și a stabilit un record negativ

Lionel Messi în meciul cu Egipt / Profimedia

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Lionel Messi a stabilit două noi recorduri doar prin simpla prezență în partida dintre Argentina și Egipt, din optimile de finală la Campionatul Mondial.

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Prima repriză a fost una de coșmar pentru starul lui Scaloni, care a ratat o nouă lovitură de la 11 metri, a doua de la acest turneu final, după cel din meciul cu Austria.

Lionel Messi, penalty ratat cu Egipt

Lionel Messi a avut iarăși ghinion în prima repriză a partidei cu Egipt, după ce starul argentinian a ratat o nouă lovitură de la 11 metri, la scorul de 1-0 în favoarea africanilor.

Căpitanul campioanei mondiale a fost ghicit de portarul Mostafa Shobeir, care a plonjat senzațional. Câteva minute mai târziu, Messi a trimis în bară din lovitură liberă.

Legendarul fotbalist în vârstă de 39 de ani a devenit primul jucător din istoria Cupei Mondiale care ratează două penalty-uri la aceeași ediție.

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