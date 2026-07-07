Lionel Messi, coșmar la Cupa Mondială! Argentinianul a ratat din nou penalty și a stabilit un record negativ

Lionel Messi a stabilit două noi recorduri doar prin simpla prezență în partida dintre Argentina și Egipt, din optimile de finală la Campionatul Mondial.
Prima repriză a fost una de coșmar pentru starul lui Scaloni, care a ratat o nouă lovitură de la 11 metri, a doua de la acest turneu final, după cel din meciul cu Austria.
Lionel Messi, penalty ratat cu Egipt
Lionel Messi a avut iarăși ghinion în prima repriză a partidei cu Egipt, după ce starul argentinian a ratat o nouă lovitură de la 11 metri, la scorul de 1-0 în favoarea africanilor.
Căpitanul campioanei mondiale a fost ghicit de portarul Mostafa Shobeir, care a plonjat senzațional. Câteva minute mai târziu, Messi a trimis în bară din lovitură liberă.
Legendarul fotbalist în vârstă de 39 de ani a devenit primul jucător din istoria Cupei Mondiale care ratează două penalty-uri la aceeași ediție.
2 – Lionel Messi is the first player in World Cup history to miss two penalties at a single edition (excluding shootouts).
Shock. pic.twitter.com/PThOcWlcat
— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
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