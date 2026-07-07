Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | „Urmează Jude Bellingham, cu peron pe partea stângă!” O stație de metrou din Londra a fost redenumită

„Urmează Jude Bellingham, cu peron pe partea stângă!” O stație de metrou din Londra a fost redenumită

Sebastian Ujica Publicat: 7 iulie 2026, 18:50

Comentarii
Urmează Jude Bellingham, cu peron pe partea stângă!” O stație de metrou din Londra a fost redenumită

Jude Bellingham, după un gol marcat la Cupa Mondială / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Jude Bellingham şi-a lăsat amprenta în Anglia, la propriu. Atacantul englez a avut o prestaţie strălucitoare duminică împotriva Mexicului, în optimile de finală ale Cupei Mondiale (3-2), marcând două goluri la rând (în minutele 36 şi 38). Atacantul de la Real Madrid şi-a dus echipa în sferturile de finală şi a fost apoi omagiat… printr-o staţie de metrou londoneză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Staţia Bellingham a fost, într-adevăr, redenumită „staţia Jude Bellingham”. Deşi iniţial se preconiza că această denumire va fi valabilă doar o singură zi, ea va rămâne în vigoare până duminică.

Naţionala Angliei va disputa sfertul de finală împotriva Norvegiei lui Erling Haaland sâmbătă, la ora 00:00.

 

Reclamă
Reclamă

News.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A jucat Cristiano Ronaldo ultimul meci la naţională, în Portugalia - Spania 0-1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul teribulului accident din Tulcea. Tatiana a murit aşteptând pe o bancă
Observator
Filmul teribulului accident din Tulcea. Tatiana a murit aşteptând pe o bancă
Avocatul lui Djokovic rupe tăcerea în scandalul pariurilor pe cartonaş galben: „O înscenare! CFR Cluj şi Neluţu Varga vor să-i rupă contractul? Damjan este nevinovat!” Exclusiv
Fanatik.ro
Avocatul lui Djokovic rupe tăcerea în scandalul pariurilor pe cartonaş galben: „O înscenare! CFR Cluj şi Neluţu Varga vor să-i rupă contractul? Damjan este nevinovat!” Exclusiv
18:46

Panică în cantonamentul Norvegiei! Un virus le dă emoţii vikingilor, înaintea sfertului cu Anglia
18:12

Vladislav Blănuță, recompensat de Dinamo Kiev! Cum a beneficiat atacantul contestat de fani de o mărire salarială
17:59

Croaţia, scrisoare oficială către FIFA! A denunţat anularea golului din meciul cu Portugalia: “Abuz de tehnologie”
17:58

Jannik Sinner, calificare la pas în semifinale la Wimbledon! Italianul, spre al doilea titlu consecutiv
17:39

Argentina – Egipt, de la ora 19:00 (pe Antena 1 și AntenaPLAY). Messi împotriva lui Salah. Echipele de start
17:32

Previziunea sumbră a lui Cafu s-a adeverit! Premier League, de vină pentru eşecul Braziliei la Cupa Mondială: “Spălaţi pe creier”
Vezi toate știrile
1 Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială 2 S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica 3 Gigi Becali a confirmat transferul: “Era vorba de câteva sute de mii, am dat ok-ul” 4 FotoSuperba femeie se iubeşte cu un milionar cu 53 de ani mai în vârstă ca ea: “Nu-mi pasă, sunt foarte fericită” 5 Gigi Becali, dezlănţuit! Transferul spectaculos anunţat la FCSB, imediat după ce a bătut palma cu Gnahore 6 Ce nu mănâncă niciodată Gigi Becali. Alimentul interzis: “Nu mai pot să înghit”
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român