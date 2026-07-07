„Urmează Jude Bellingham, cu peron pe partea stângă!” O stație de metrou din Londra a fost redenumită

Jude Bellingham şi-a lăsat amprenta în Anglia, la propriu. Atacantul englez a avut o prestaţie strălucitoare duminică împotriva Mexicului, în optimile de finală ale Cupei Mondiale (3-2), marcând două goluri la rând (în minutele 36 şi 38). Atacantul de la Real Madrid şi-a dus echipa în sferturile de finală şi a fost apoi omagiat… printr-o staţie de metrou londoneză.
Staţia Bellingham a fost, într-adevăr, redenumită „staţia Jude Bellingham”. Deşi iniţial se preconiza că această denumire va fi valabilă doar o singură zi, ea va rămâne în vigoare până duminică.
Naţionala Angliei va disputa sfertul de finală împotriva Norvegiei lui Erling Haaland sâmbătă, la ora 00:00.
Bellingham station in London has been renamed Jude Bellingham station.
Originally intended only for one day, it will now remain until Sunday following his performance in England’s World Cup match against Mexico. pic.twitter.com/l6RkXxU7Bi
— Pop Crave (@PopCrave) July 7, 2026
News.ro
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