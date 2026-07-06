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Superba femeie se iubeşte cu un milionar cu 53 de ani mai în vârstă ca ea: “Nu-mi pasă, sunt foarte fericită”

Antena Sport Publicat: 6 iulie 2026, 19:27

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Superba femeie se iubeşte cu un milionar cu 53 de ani mai în vârstă ca ea: “Nu-mi pasă, sunt foarte fericită”
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Clara Brasil şi Marco Polo del Nero / Instagram

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Clara Brasil (32 de ani) are o relaţie de mai mulţi ani cu fostul preşedinte al Confederaţiei Braziliene de Fotbal, Marco Polo Del Nero (85 de ani).

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Relaţia a intrat în atenţia presei în urmă cu mai mulţi ani. Se pare că dragostea a trecut deja testul timpului. Clara Brasil a participat în trecut la multe show-uri de televiziune din Brazilia. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Clara Brasil, relaţie cu fostul preşedinte al Confederaţiei Braziliene de Fotbal, cu 53 de ani mai în vârstă ca ea!

“Am primit și primesc multe critici, dar sunt atât de ocupată cu alte lucruri încât nu am timp să-mi pese de părerea altora. Sunt super respectată, super iubită și sunt foarte fericită! Chiar nu-mi pasă!, declara, în urmă cu câţiva ani, Clara Brasil.

Clara Brasil are 433.000 de urmăritori pe Instagram, ea postând constant imagini provocatoare cu ea pe reţelele sociale. Clara Brasil le arată des urmăritorilor şi casa de vis în care locuieşte cu iubitul său, Marco Polo Del Nero.

Marco Polo Del Nero, suspendat pe viață pentru corupție

Marco Polo Del Nero este un avocat și administrator sportiv brazilian. A fost președintele Confederației Braziliene de Fotbal, fost membru al Comitetului Executiv al CONMEBOL și al Comitetului Executiv al FIFA. Bărbatul de 85 de ani are o avere de mai multe milioane de euro. Site-urile de specialitate estimau averea lui, în trecut, la 5 milioane de euro.

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În 2018, Del Nero a fost găsit vinovat pentru mită și corupție în mandatul său de membru al FIFA. A oferit și a acceptat cadouri și alte beneficii. A fost interzis pe viață din activitățile sportive la nivel internațional pentru conflict de interese, lipsă de loialitate și încălcarea regulilor generale de conduită. De asemenea, a primit o amendă de un milion de dolari.

 

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