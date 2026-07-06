Gigi Becali, dezlănţuit! Transferul spectaculos anunţat la FCSB, imediat după ce a bătut palma cu Gnahore

FCSB a avut până acum o campanie de mercato care a produs nemulţumire printre fani, iar Gigi Becali aduce acum veşti bune pentru suporteri. Omul de afaceri a anunţat că Eddy Gnahore este înţeles cu echipa sa şi urmează să vină în România în zilele viitoare.

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Becali spune că un alt fotbalist important este aproape de a ajunge la FCSB, însă nu a dezvăluit exact numele acestuia. Se pare că fosta campioană a României va avea un nou fotbalist pentru zona ofensivă, acolo de unde a fost lăsat să plece Mamadou Thiam.

Gigi Becali anunţă un nou transfer important pentru FCSB imediat după aducerea lui Eddy Gnahore

Patronul de FCSB a recunoscut că a rezolvat problema din ofensivă şi că un atacant de tip număr 10 urmează să fie luat pe bani mulţi de către gruparea bucureşteană. Becali a ţinut să-i pună acestuia o clauză de reziliere de 10 milioane de euro, asta pentru că are încredere în capacităţile sale.

“Urmează un atacant care va veni săptămâna asta, un atacant număr 10, pe bani mai mulţi, din afară. Ne-am cam negociat că ei voiau clauză de 5 milioane de euro şi ei voiam 10 milioane de euro. Am încredere în el, de asta am insistat pentru clauza asta”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

FCSB urmează să înceapă campionatul contra celor de la FC Argeş

FCSB a pierdut clar amicalul cu Union SG, 0-4, iar acum este în linie dreaptă în pregătirile pentru startul noului sezon. Formaţia bucureşteană are prima partidă oficială pe 17 iulie, contra celor de la FC Argeş, acasă, iar după va juca şi primul meci din preliminariile Conference League.