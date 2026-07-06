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Ce nu mănâncă niciodată Gigi Becali. Alimentul interzis: “Nu mai pot să înghit”

Radu Constantin Publicat: 6 iulie 2026, 13:50

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Ce nu mănâncă niciodată Gigi Becali. Alimentul interzis: Nu mai pot să înghit
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Ce nu mănâncă niciodată Gigi Becali? Acest aliment l-a interzis, după o discuţie purtată cu un călugăr.

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Latifundiarul a renunțat definitiv la un aliment și, recent, a mărturisit că rezultatele analizelor medicale „sunt mai bune ca la 20 de ani”. Gigi Becali nu mai consumă un anumit produs, după ce ar fi făcut un pariu cu un prieten călugăr. Este vorba de carne!

„Mi-am făcut analizele acum 3 zile și analizele la 20 de ani nu le aveam așa. Mai era câte una înnegrită, câte una afumată, acum toate sunt perfecte”, a spus Gigi Becali în urmă cu ceva vreme despre situaţia lui medicală.

Analizele i-au ieşit bine şi graţie deciziei de a nu mai mânca un aliment pe care îl consumă toată lumea: carnea!

„Nu mai mănânc carne. Știi ce am făcut? Un călugăr, prieten la Patriarhie, mânca carne. Și i-am zis «părinte, dar nu e în regulă când călugărul mănâncă carne». Și el mânca carne. Și i-am zis: «uite, facem noi un pariu? De azi încolo nu mai mâncăm carne nici eu, nici tu». Dar eu, în gândul meu, zic: «Doamne, eu zic minciună acum, numai ca să îl fac pe el, dar eu voi mânca». Așa am zis eu. Din ziua aia, eu am făgăduit ca să-l fac pe el… Din ziua aia pun carne în gură și o scuip. Nu mai vreau să o înghit, nu mai pot să înghit carne. Cam de vreo 3 ani”, a spus Gigi Becali.

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