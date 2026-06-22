Povestea incredibilă a eroului Iranului din meciul cu Belgia: “Tatăl meu nu voia să joc fotbal. Era şi contra şcolii”

Portarul Iranului, Alireza Beiranvand (33 de ani), care a închis poarta în meciul cu Belgia, încheiat cu scorul de 0-0, are o poveste de viaţă incredibilă.
Beiranvand a reuşit să devină fotbalist profesionist deşi tatăl lui nu dorea ca el să facă niciun sport. Mai mult, tatăl lui Beiranvand era şi împotriva şcolii.
Portarul-erou al Iranului, Alireza Beiranvand, are o poveste de viaţă impresionantă
Beiranvand a fost MVP-ul partidei Iranului cu Belgia. El a reuşit 7 parade, contribuind decisiv la egalul scos de naţionala Iranului contra Belgiei lui De Bruyne şi Lukaku.
„Tatăl meu nu voia să joc fotbal. De fapt, era împotriva oricărui tip de sport și chiar împotriva școlii. Spunea că nimic dintre acestea nu ar fi benefic pentru familia noastră numeroasă. Mi-a distrus chiar și echipamentul de fotbal și mi-a spus că ar trebui să-mi găsesc un loc de muncă”, a dezvăluit Beiranvand după meciul în care a făcut senzaţie la Mondial.
Născut într-o familie săracă, în provincia iraniană Lorestan, Beiranvand păştea oi şi lucra pe câmp în copilărie. Pe terenurile copilăriei a descoperit fotbalul, care a devenit marea lui pasiune. La vârsta de 14 ani a fugit de acasă şi a mers în capitala Iranului, Teheran.
Beiranvand a lucrat într-un atelier de croitorie, apoi într-o pizzerie şi ca măturător stradal. Reuşea să facă în aşa fel încât să meargă şi la antrenamente.
„A fost mai mult ca o exploatare a omului de către om decât ca o meserie. Mă trezeau la cinci dimineața și mă puneau să spăl vasele și să curăț cuptorul de pizza”, a mai mărturisit portarul naţionalei Iranului.
După două etape în grupa G de la Campionatul Mondial, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena, Iran are două puncte. Iranienii sunt momentan pe locul 2 în grupă, ei urmând să întâlnească liderul grupei, Egipt, în ultima etapă. Iran e la egalitate de puncte cu Belgia, care va întâlni “lanterna” grupei, Noua Zeelandă, în ultima etapă. Noua Zeelandă are un punct înaintea duelului cu Belgia.
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