Povestea incredibilă a eroului Iranului din meciul cu Belgia: “Tatăl meu nu voia să joc fotbal. Era şi contra şcolii”

Portarul Iranului, Alireza Beiranvand, la meciul cu Belgia de la Mondial / Profimedia Images

Portarul Iranului, Alireza Beiranvand (33 de ani), care a închis poarta în meciul cu Belgia, încheiat cu scorul de 0-0, are o poveste de viaţă incredibilă.

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Beiranvand a reuşit să devină fotbalist profesionist deşi tatăl lui nu dorea ca el să facă niciun sport. Mai mult, tatăl lui Beiranvand era şi împotriva şcolii.

Portarul-erou al Iranului, Alireza Beiranvand, are o poveste de viaţă impresionantă

Beiranvand a fost MVP-ul partidei Iranului cu Belgia. El a reuşit 7 parade, contribuind decisiv la egalul scos de naţionala Iranului contra Belgiei lui De Bruyne şi Lukaku.

„Tatăl meu nu voia să joc fotbal. De fapt, era împotriva oricărui tip de sport și chiar împotriva școlii. Spunea că nimic dintre acestea nu ar fi benefic pentru familia noastră numeroasă. Mi-a distrus chiar și echipamentul de fotbal și mi-a spus că ar trebui să-mi găsesc un loc de muncă”, a dezvăluit Beiranvand după meciul în care a făcut senzaţie la Mondial.

Născut într-o familie săracă, în provincia iraniană Lorestan, Beiranvand păştea oi şi lucra pe câmp în copilărie. Pe terenurile copilăriei a descoperit fotbalul, care a devenit marea lui pasiune. La vârsta de 14 ani a fugit de acasă şi a mers în capitala Iranului, Teheran.