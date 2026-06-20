Programul zilei a 10-a de la Campionatul Mondial. Meciurile transmise pe Antena 1 și AntenaPLAY

Programul zilei a 10-a de la Campionatul Mondial | Alte patru partide de la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada se vor disputa azi, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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În primul meci al zilei, Olanda se va duela cu Suedia, în Grupa F a Campionatului Mondial. Suedezii au trei puncte, după victoria cu Tunisia din prima etapă, iar cealaltă națională are un singur punct, remizând cu Japonia în prima rundă.

Programul zilei a 10-a de la Campionatul Mondial

De la ora 23:00, Germania va întâlni Coasta de Fildeș. Naționala lui Julian Nagelsmann a învins Curaçao în prima etapă, scor 7-1. Echipa calificată în premieră la turneul final va avea meci tot azi, de la ora 03:00, împotriva Ecuadorului.

De la ora 07:00, Istvan Kovács va arbitra partida dintre Tunisia și Japonia. Arbitrul român a fost delegat la meciul 1000 din istoria Campionatului Mondial, fiind în premieră la centru la un turneul final mondial.

Programul zilei a 10-a de la Campionatul Mondial: