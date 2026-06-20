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Ce mesaj a postat Cristiano Ronaldo, după ce a fost făcut praf în urma debutului rușinos de la Campionatul Mondial

Viviana Moraru Publicat: 20 iunie 2026, 11:37

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Ce mesaj a postat Cristiano Ronaldo, după ce a fost făcut praf în urma debutului rușinos de la Campionatul Mondial

Cristiano Ronaldo / Profimedia

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Cristiano Ronaldo a reacționat pe rețelele de socializare, după ce a fost intens criticat în urma prestației avute în remiza Portugaliei cu RD Congo, scor 1-1, din prima etapă a grupelor Campionatului Mondial.

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Starul lusitan a fost integralist în duelul cu africanii, însă evoluția sa a fost una modestă. El și-a atras atât critici, cât și susținere, coechipierii din națională fiind taxați pentru că nu i-au pasat suficient de mult pe parcursul partidei.

Ce mesaj a postat Cristiano Ronaldo, după ce a fost făcut praf după Portugalia – RD Congo 1-1

Declarația lui Joao Neves a fost cea care a stârnit un val uriaș de reacții. „Știm ce a făcut Cristiano pentru noi, dar acum nu este diferit de noi. Este doar încă un jucător care ne poate ajuta. Nu este diferit de ceilalți”, a transmis starul lui PSG, după remiza cu RD Congo.

La câteva zile după meci, Cristiano Ronaldo a postat un mesaj scurt pe Instagram. „Concentrează-te pe ceea ce poți controla”, a notat starul lusitan.

Cei de la as.com consideră că mesajul a fost îndreptat către cele întâmplate după partida cu RD Congo, în special după întregul „scandal” apărut după declarațiile lui Joao Neves. Prin reacția avută, CR7 a dat de înțeles că nu este preocupat de cele întâmplate și se concentrează doar pe ceea ce are de făcut la națională.

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Ruben Dias i-a luat apărarea lui Cristiano Ronaldo

Fundaşul portughez Ruben Dias a minimalizat criticile la adresa lui Ronaldo şi a startului dificil al Portugaliei la Cupa Mondială, spunând că este doar zgomot al presei.

„Cristiano obţine multă atenţie şi este mereu în lumina reflectoarelor. Acesta a fost situaţia de când sunt la echipa naţională şi va fi cazul şi în viitor”, a declarat el într-o conferinţă de presă, vineri, de la baza de pregătire a Portugaliei din Florida.

‘Dar fiecare dintre noi, inclusiv Cristiano, este obişnuit să gestioneze presiunea presei. Ştim acest lucru de la cluburile noastre, de la echipa naţională, de la turneele Cupei Mondiale şi de la Campionatele Europene”, a completat acesta.

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Portugalia întâlneşte Uzbekistanul, marţi, în al doilea său meci din Grupa K, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

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