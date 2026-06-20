Ce mesaj a postat Cristiano Ronaldo, după ce a fost făcut praf în urma debutului rușinos de la Campionatul Mondial

Cristiano Ronaldo a reacționat pe rețelele de socializare, după ce a fost intens criticat în urma prestației avute în remiza Portugaliei cu RD Congo, scor 1-1, din prima etapă a grupelor Campionatului Mondial.

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Starul lusitan a fost integralist în duelul cu africanii, însă evoluția sa a fost una modestă. El și-a atras atât critici, cât și susținere, coechipierii din națională fiind taxați pentru că nu i-au pasat suficient de mult pe parcursul partidei.

Ce mesaj a postat Cristiano Ronaldo, după ce a fost făcut praf după Portugalia – RD Congo 1-1

Declarația lui Joao Neves a fost cea care a stârnit un val uriaș de reacții. „Știm ce a făcut Cristiano pentru noi, dar acum nu este diferit de noi. Este doar încă un jucător care ne poate ajuta. Nu este diferit de ceilalți”, a transmis starul lui PSG, după remiza cu RD Congo.

La câteva zile după meci, Cristiano Ronaldo a postat un mesaj scurt pe Instagram. „Concentrează-te pe ceea ce poți controla”, a notat starul lusitan.

Cei de la as.com consideră că mesajul a fost îndreptat către cele întâmplate după partida cu RD Congo, în special după întregul „scandal” apărut după declarațiile lui Joao Neves. Prin reacția avută, CR7 a dat de înțeles că nu este preocupat de cele întâmplate și se concentrează doar pe ceea ce are de făcut la națională.