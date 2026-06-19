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Selecţionerul care n-a mai suportat şi a dat cărţile pe faţă la conferinţă: “Loveşte-ma!”

Dan Roșu Publicat: 19 iunie 2026, 8:32

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Selecţionerul care n-a mai suportat şi a dat cărţile pe faţă la conferinţă: Loveşte-ma!

Gustavo Aflaro, în timpul unui meci - Getty Images

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Paraguay se pregăteşte de meciul extrem de important cu Turcia, din a doua etapă a Grupei D Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Gustavo Alfaro (63 de ani) şi-a asumat responsabilitatea pentru eşecul din primul meci, 1-4 cu SUA, şi le-a cerut jurnaliştilor să nu mai critice jucătorii. “Trageţi în mine!“, a fost mesajul lui Alfaro, la conferinţa de presă.

Gustavo Alfaro, criză de nervi la conferinţa de presă

”Criticați-mă! Puteți trage în mine, dar nu în ei (n.r. în jucători). Protejați-i! Știți de ce? Pentru atunci când se va termina Cupa Mondială, eu o plec, dar ei vor rămâne. Vor rămâne și vor continua reprezinte țara. Te rog, lovește-mă!

Lovește-mă! O ridic bărbia și o să-ți încasez toate loviturile. Dar îți cer doar -i aperi pe jucători, ei sunt cel mai valoros atu al echipei naționale. Am închis capitolul american sâmbătă și aduceți înapoi la acest capitol american.

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Mâine (n.r. sâmbătă) avem o finală împotriva Turciei. Sunt aici, reprezentând șapte milioane de oameni. Așa vrea te văd apărând tricoul ălapoți distruge antrenorul, e în regulă”, a spus Alfaro, citat de Reuters.

Turcia – Paraguay, meciul echipelor fără punct din Grupa D, se va disputa sămbătă dimineaţă, de la ora 06:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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