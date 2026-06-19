Selecţionerul care n-a mai suportat şi a dat cărţile pe faţă la conferinţă: “Loveşte-ma!”

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Paraguay se pregăteşte de meciul extrem de important cu Turcia, din a doua etapă a Grupei D Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

Gustavo Alfaro (63 de ani) şi-a asumat responsabilitatea pentru eşecul din primul meci, 1-4 cu SUA, şi le-a cerut jurnaliştilor să nu mai critice jucătorii. “Trageţi în mine!“, a fost mesajul lui Alfaro, la conferinţa de presă.

Gustavo Alfaro , criză de nervi la conferinţa de presă

”Criticați-mă! Puteți trage în mine, dar nu în ei (n.r. în jucători). Protejați-i! Știți de ce? Pentru că atunci când se va termina Cupa Mondială, eu o să plec, dar ei vor rămâne. Vor rămâne și vor continua să reprezinte țara. Te rog, lovește-mă!

Lovește-mă! O să ridic bărbia și o să-ți încasez toate loviturile. Dar îți cer doar să-i aperi pe jucători, ei sunt cel mai valoros atu al echipei naționale. Am închis capitolul american sâmbătă și mă aduceți înapoi la acest capitol american.