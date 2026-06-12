SUA – Paraguay LIVE VIDEO (4:00) pe Antena 1 și AntenaPLAY. Spectacol total pe SoFi Stadium

Campionatul Mondial continuă sâmbătă dimineață cu partida dintre Statele Unite ale Americii și Paraguay. Partida este în direct de la ora 04:00 pe Antena 1 și LIVE VIDEO pe AntenaPLAY.

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Disputa dintre cele două formații va fi precedată de o ceremonie spectaculoasă de deschidere, care va începe de la ora 02:30 și va fi LIVE în AntenaPLAY.

SUA – Paraguay LIVE VIDEO (4:00) pe Antena 1 și AntenaPLAY

SUA este una dintre cele trei țări gazdă de la Campionatul Mondial, iar selecționata pregătită de Mauricio Pochettino va primi vizita Paraguayului pe un stadion cu o capacitate de peste 70.000 de locuri.

Cu o oră și jumătate înainte de startul disputei, va avea loc și o ceremonie spectaculoasă de deschidere, la fel cum a fost și în Mexic, pe Estadio Azteca.

Ceremonia de SUA aduce în prim plan nume importante din industria muzicii, FIFA dorind să creeze o conexiune între fani, muzică și fotbal. Katy Perry va ține capul de afiș al concertului, iar alături de aceasta vor urca pe scena de pe SoFi Stadium și alți artiști de renume care sunt incluși în albumul oficial al Cupei Mondiale. Future, Anitta, LISA, Rema și Tyla sunt ceilalți.