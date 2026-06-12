SUA – Paraguay LIVE VIDEO (4:00) pe Antena 1 și AntenaPLAY. Spectacol total pe SoFi Stadium

Campionatul Mondial continuă sâmbătă dimineață cu partida dintre Statele Unite ale Americii și Paraguay. Partida este în direct de la ora 04:00 pe Antena 1 și LIVE VIDEO pe AntenaPLAY.
Disputa dintre cele două formații va fi precedată de o ceremonie spectaculoasă de deschidere, care va începe de la ora 02:30 și va fi LIVE în AntenaPLAY.
SUA – Paraguay LIVE VIDEO (4:00) pe Antena 1 și AntenaPLAY
SUA este una dintre cele trei țări gazdă de la Campionatul Mondial, iar selecționata pregătită de Mauricio Pochettino va primi vizita Paraguayului pe un stadion cu o capacitate de peste 70.000 de locuri.
Cu o oră și jumătate înainte de startul disputei, va avea loc și o ceremonie spectaculoasă de deschidere, la fel cum a fost și în Mexic, pe Estadio Azteca.
Ceremonia de SUA aduce în prim plan nume importante din industria muzicii, FIFA dorind să creeze o conexiune între fani, muzică și fotbal. Katy Perry va ține capul de afiș al concertului, iar alături de aceasta vor urca pe scena de pe SoFi Stadium și alți artiști de renume care sunt incluși în albumul oficial al Cupei Mondiale. Future, Anitta, LISA, Rema și Tyla sunt ceilalți.
Lotul SUA pentru Cupa Mondială:
Portari:
- Chris Brady – Chicago Fire FC
- Matt Freese – New York City FC
- Matt Turner – New England Revolution
Fundași:
- Max Arfsten – Columbus Crew
- Sergiño Dest – PSV
- Alex Freeman – Villarreal
- Mark McKenzie – Toulouse
- Tim Ream – Charlotte FC
- Chris Richards – Crystal Palace
- Antonee Robinson – Fulham
- Miles Robinson – FC Cincinnati
- Joe Scally – Borussia Mönchengladbach
- Auston Trusty – Celtic
Mijlocași:
- Tyler Adams – AFC Bournemouth
- Sebastian Berhalter – Vancouver Whitecaps FC
- Weston McKennie – Juventus
- Gio Reyna – Borussia Mönchengladbach
- Cristian Roldan – Seattle Sounders FC
- Malik Tillman – Bayer Leverkusen
Atacanți:
- Brenden Aaronson – Leeds United
- Folarin Balogun – AS Monaco
- Ricardo Pepi – PSV
- Christian Pulisic – AC Milan
- Tim Weah – Marseille
- Haji Wright – Coventry City
- Alex Zendejas – Club América
Lotul Paraguay pentru Cupa Mondială:
Portari:
- Roberto Fernandez (Cerro Porteno)
- Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro/Argentina)
- Gaston Olveira (Olimpia)
Fundaşi:
- Gustavo Velazquez (Cerro Porteno)
- Juan Jose Caceres (Dinamo Moscova/Rusia)
- Gustavo Gomez (Palmeiras/Brazilia)
- Omar Alderete (Sunderland/Anglia)
- Fabian Balbuena (Gremio/Brazilia)
- Jose Canale (Lanus/Argentina)
- Junior Alonso (Atletico Mineiro/Brazilia)
- Alexandro Maidana (Talleres Cordoba/Argentina)
Mijlocaşi:
- Diego Gomez (Brighton/Anglia)
- Andres Cubas (Vancouver Whitecaps/Canada)
- Damian Bobadilla (Sao Paulo/Brazilia)
- Matias Galarza (Atlanta United/SUA)
- Braian Ojeda (Orlando City/SUA)
- Mauricio Magalhaes (Palmeiras/Brazilia)
- Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain/Emiratele Arabe Unite)
Atacanți:
- Gustavo Caballero (Portsmouth/Anglia)
- Miguel Almiron (Atlanta United/SUA)
- Julio Enciso (Strasbourg/Franța)
- Ramon Sosa (Palmeiras/Brazilia)
- Antonio Sanabria (Cremonese/Italia)
- Alex Arce (Independiente Rivadavia/Argentina)
- Gabriel Avalos (Independiente/Argentina)
- Isidro Pitta (Bragantino/Brazilia)
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