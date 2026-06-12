Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | SUA – Paraguay LIVE VIDEO (4:00) pe Antena 1 și AntenaPLAY. Spectacol total pe SoFi Stadium

SUA – Paraguay LIVE VIDEO (4:00) pe Antena 1 și AntenaPLAY. Spectacol total pe SoFi Stadium

Daniel Işvanca Publicat: 12 iunie 2026, 16:13

Comentarii
SUA – Paraguay LIVE VIDEO (4:00) pe Antena 1 și AntenaPLAY. Spectacol total pe SoFi Stadium

SoFi Stadium / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Campionatul Mondial continuă sâmbătă dimineață cu partida dintre Statele Unite ale Americii și Paraguay. Partida este în direct de la ora 04:00 pe Antena 1 și LIVE VIDEO pe AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Disputa dintre cele două formații va fi precedată de o ceremonie spectaculoasă de deschidere, care va începe de la ora 02:30 și va fi LIVE în AntenaPLAY.

SUA – Paraguay LIVE VIDEO (4:00) pe Antena 1 și AntenaPLAY

SUA este una dintre cele trei țări gazdă de la Campionatul Mondial, iar selecționata pregătită de Mauricio Pochettino va primi vizita Paraguayului pe un stadion cu o capacitate de peste 70.000 de locuri.

Cu o oră și jumătate înainte de startul disputei, va avea loc și o ceremonie spectaculoasă de deschidere, la fel cum a fost și în Mexic, pe Estadio Azteca.

Ceremonia de SUA aduce în prim plan nume importante din industria muzicii, FIFA dorind să creeze o conexiune între fani, muzică și fotbal. Katy Perry va ține capul de afiș al concertului, iar alături de aceasta vor urca pe scena de pe SoFi Stadium și alți artiști de renume care sunt incluși în albumul oficial al Cupei Mondiale. Future, Anitta, LISA, Rema și Tyla sunt ceilalți.

Reclamă
Reclamă

Lotul SUA pentru Cupa Mondială:

Portari:

  • Chris Brady – Chicago Fire FC
  • Matt Freese – New York City FC
  • Matt Turner – New England Revolution

Fundași:

  • Max Arfsten – Columbus Crew
  • Sergiño Dest – PSV
  • Alex Freeman – Villarreal
  • Mark McKenzie – Toulouse
  • Tim Ream – Charlotte FC
  • Chris Richards – Crystal Palace
  • Antonee Robinson – Fulham
  • Miles Robinson – FC Cincinnati
  • Joe Scally – Borussia Mönchengladbach
  • Auston Trusty – Celtic

Mijlocași:

De ce doar PSD acceptă un guvern Tomac. Analist: Denotă o disperare, ei au sperat la un scenariu "Venezuela"De ce doar PSD acceptă un guvern Tomac. Analist: Denotă o disperare, ei au sperat la un scenariu "Venezuela"
Reclamă
  • Tyler Adams – AFC Bournemouth
  • Sebastian Berhalter – Vancouver Whitecaps FC
  • Weston McKennie – Juventus
  • Gio Reyna – Borussia Mönchengladbach
  • Cristian Roldan – Seattle Sounders FC
  • Malik Tillman – Bayer Leverkusen

Atacanți:

  • Brenden Aaronson – Leeds United
  • Folarin Balogun – AS Monaco
  • Ricardo Pepi – PSV
  • Christian Pulisic – AC Milan
  • Tim Weah – Marseille
  • Haji Wright – Coventry City
  • Alex Zendejas – Club América

Lotul Paraguay pentru Cupa Mondială:

Portari:

  • Roberto Fernandez (Cerro Porteno)
  • Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro/Argentina)
  • Gaston Olveira (Olimpia)

Fundaşi:

  • Gustavo Velazquez (Cerro Porteno)
  • Juan Jose Caceres (Dinamo Moscova/Rusia)
  • Gustavo Gomez (Palmeiras/Brazilia)
  • Omar Alderete (Sunderland/Anglia)
  • Fabian Balbuena (Gremio/Brazilia)
  • Jose Canale (Lanus/Argentina)
  • Junior Alonso (Atletico Mineiro/Brazilia)
  • Alexandro Maidana (Talleres Cordoba/Argentina)

Mijlocaşi:

  • Diego Gomez (Brighton/Anglia)
  • Andres Cubas (Vancouver Whitecaps/Canada)
  • Damian Bobadilla (Sao Paulo/Brazilia)
  • Matias Galarza (Atlanta United/SUA)
  • Braian Ojeda (Orlando City/SUA)
  • Mauricio Magalhaes (Palmeiras/Brazilia)
  • Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain/Emiratele Arabe Unite)

Atacanți:

  • Gustavo Caballero (Portsmouth/Anglia)
  • Miguel Almiron (Atlanta United/SUA)
  • Julio Enciso (Strasbourg/Franța)
  • Ramon Sosa (Palmeiras/Brazilia)
  • Antonio Sanabria (Cremonese/Italia)
  • Alex Arce (Independiente Rivadavia/Argentina)
  • Gabriel Avalos (Independiente/Argentina)
  • Isidro Pitta (Bragantino/Brazilia)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Interviu EXCLUSIV. Wizz Air aduce internetul Starlink în avioane. Cât vor plăti pasagerii pentru Wi-Fi la bord
Observator
Interviu EXCLUSIV. Wizz Air aduce internetul Starlink în avioane. Cât vor plăti pasagerii pentru Wi-Fi la bord
Ștefan Bănică le dă peste nas contestatarilor, după apariția în platoul Antena la startul CM 2026: „Nu vreau să se ‘îngrijoreze’ nimeni”. Update exclusiv
Fanatik.ro
Ștefan Bănică le dă peste nas contestatarilor, după apariția în platoul Antena la startul CM 2026: „Nu vreau să se ‘îngrijoreze’ nimeni”. Update exclusiv
16:02

Pierre Gasly şi-a recuperat locul pe podium în Marele Premiu de la Monaco. Decizia luată de FIA
15:43

George Russell, cel mai rapid în primul antrenament din Marele Premiu al Barcelonei
15:39

Jaqueline Cristian, out de la Queen’s Club
15:30

Reacţia lui Neluţu Varga, după ce CFR Cluj a fost ameninţată cu excluderea din cupele europene. Amendă uriaşă de la UEFA
15:00

Clubul din Liga 1 care ar putea fi vândut! Anunţ de ultim moment: “Purtăm discuţii în patru direcţii”
14:47

Surpriză la CFR Cluj: jucătorul s-a despărţit de echipă, deşi mai avea contract până în 2028
Vezi toate știrile
1 Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova 2 Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta 3 Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale (20:30, AntenaPLAY). Spectacol la Toronto 4 VIDEOMexic – Africa de Sud 2-0! Gazdele Mondialului câștigă primul meci de la Mondial, în direct la Antena! 5 A plecat de la FCSB şi a semnat cu altă echipă din Liga 1: “Face pasul în primul eşalon” 6 Programul zilei a 2-a de la Cupa Mondială! Meciurile transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”