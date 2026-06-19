Tricouri contrafăcute, de 2.000.000 de euro, confiscate înaintea Cupei Mondiale 2026

O amplă operațiune internațională de aplicare a legii, susținută de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și care a vizat comercializarea de produse sportive contrafăcute, a dus la confiscarea a peste 66.000 de tricouri și echipamente de fotbal false, destinate distribuirii în timpul Cupei Mondiale FIFA 2026.

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Acțiunea face parte din Operațiunea CLEANTRADE, desfășurată în cadrul EMPACT (Platforma Multidisciplinară Europeană Împotriva Amenințărilor Infracționale) și coordonată de Poliția Națională din Spania, cu sprijinul EUIPO, Europol, Interpol și Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Operațiunea s-a concentrat asupra produselor de fotbal contrafăcute asociate echipelor naționale participante la Cupa Mondială FIFA 2026.

Investigațiile desfășurate în Spania au identificat spații de depozitare, distribuție și vânzare în mai multe orașe, printre care Madrid, Barcelona, Málaga, Elche și Dénia. Au fost percheziționate peste 15 locații, inclusiv depozite, spații de stocare, standuri din piețe și sedii asociate serviciilor de distribuție prin curierat.

În urma acțiunii, autoritățile au confiscat peste 66.000 de tricouri și echipamente de fotbal contrafăcute, cu o greutate totală de peste 16 tone.