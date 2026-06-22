„Vei juca vreodată în MLS?” Răspunsul dat de Kylian Mbappe, înainte de Franța – Irak

Înaintea celui de-al doilea meci al Franţei la Cupa Mondială împotriva Irakului, Kylian Mbappé a abordat posibilitatea de a-şi încheia cariera în MLS. Atacantul echipei Real Madrid a dezvăluit că David Beckham, coproprietarul lui Inter Miami, i-a făcut o ofertă.
La doar 27 de ani, jucătorul lui Real Madrid îşi trăieşte prima perioadă în străinătate, la clubul visurilor sale, după ascensiunea sa meteorică în Franţa, mai întâi la Monaco, apoi la PSG. Dornic să facă istorie oriunde s-ar duce, atacantul s-a gândit la ce urmează? „Nu mă gândesc neapărat să fiu antrenor, sunt doar un iubitor al jocului, îmi place să înţeleg fiecare detaliu şi să învăţ”, a explicat el într-o conferinţă de presă de duminică, cu o zi înainte de al doilea meci al lui Les Bleus la Cupa Mondială din 2026 împotriva Irakului, notează news.ro.
Răspunsul lui Kylian Mbappe, la conferința de presă
Dar dacă şi-ar încheia cariera peste Atlantic, având în vedere că Mbappé s-a bucurat de o popularitate fără precedent pentru un jucător al naţionalei franceze de la sosirea sa în urmă cu doar zece zile?
„Statele Unite au o cultură diferită de a noastră. Întotdeauna am iubit această cultură în care ambiţia nu cunoaşte limite, în care oamenii nu se tem să spună ce pot şi ce vor să facă. Asta nu se aplică peste tot.
Voi veni aici înainte de sfârşitul carierei mele? Poate, nu ştiu. David (Beckham, proprietarul lui Inter Miami) mă întreabă dacă vreau să vin în Statele Unite. Vom vedea. Este o ţară care îmi place, este o plăcere să fiu aici”, a adăugat el.
„Mă gândesc doar la momentul prezent.”
Când a fost presat de posibilitatea de a-şi prelungi cariera cât mai mult posibil, la fel ca Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi, care joacă la a şasea Cupă Mondială în această vară, Mbappé a răspuns sincer. „Nu voi fi aici la 40 de ani, m-aţi alunga înainte! Nu am planuri cu echipa naţională a Franţei. Mă gândesc doar la momentul prezent”.
Încoronat campion în 2018 şi vicecampion în 2022, căpitanul francez a făcut din Cupa Mondială competiţia sa favorită. Luni, împotriva Irakului, se aşteaptă să joace cel de-al 100-lea meci, o „etapă istorică” care va fi „specială” pentru el.
„Este întotdeauna o plăcere să ai ocazia să joci pentru echipa naţională. Nu există nimic mai măreţ decât să joci pentru ţara ta. 100 este un număr istoric, va fi special pentru mine, dar miza este mai mare; trebuie să câştigăm pentru a ne califica.”
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