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Programul zilei a 11-a de la Campionatul Mondial. Meciurile transmise pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Viviana Moraru Publicat: 21 iunie 2026, 6:30

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Programul zilei a 11-a de la Campionatul Mondial. Meciurile transmise pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Lamine Yamal, într-un meci al Spaniei de la Campionatul Mondial/ Profimedia

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Programul zilei a 11-a de la Campionatul Mondial | Patru partide, din Grupele G şi H, se vor vedea în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Spectacolul de la turneul final găzduit de SUA, Mexic şi Canada continuă în Universul Antena.

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În primul meci al zilei, care va începe de la ora 19:00, campioana Europei, Spania, se va duela cu Arabia Saudită. Sunt şanse ca Lamine Yamal să fie titular în duelul care va avea loc la Kansas.

Programul zilei a 11-a de la Campionatul Mondial

Starul Barcelonei a fost rezervă în primul meci din grupă, remiza ruşinoasă cu Capul Verde, scor 0-0. Yamal a fost trimis în teren în minutul 71, în locul lui Gavi.

În al doilea meci al zilei, care va începe de la ora 22:00, Belgia va înfrunta Iranul, în California. Belgienii au remizat cu Egipt, scor 1-1, în prima etapă, în timp ce asiaticii au încheiat tot la egalitate duelul cu Noua Zeelandă.

Uruguay şi Capul Verde se vor întâlni de la ora 01:00, la Miami. Joao Paulo, jucătorul FCSB-ului, va putea fi urmărit în acest duel, el evoluând timp de 14 minute în partida din prima rundă, cu Spania.

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În ultimul meci al zilei a 11-a de la Campionatul Mondial se vor duela Noua Zeelandă şi Egipt, ambele formaţii având câte un punct după meciurile din prima etapă a grupelor.

Programul zilei a 11-a de la Campionatul Mondial:

  • Spania – Arabia Saudită, ora 19:00 (Antena 1, AntenaPLAY)
  • Belgia – Iran, ora 22:00 (Antena 1, AntenaPLAY)
  • Uruguay – Capul Verde, ora 01:00 (Antena 1, AntenaPLAY)
  • Noua Zeelandă – Egipt, ora 04:00 (Antena 1, AntenaPLAY)
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