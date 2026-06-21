Programul zilei a 11-a de la Campionatul Mondial. Meciurile transmise pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Programul zilei a 11-a de la Campionatul Mondial | Patru partide, din Grupele G şi H, se vor vedea în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Spectacolul de la turneul final găzduit de SUA, Mexic şi Canada continuă în Universul Antena.

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În primul meci al zilei, care va începe de la ora 19:00, campioana Europei, Spania, se va duela cu Arabia Saudită. Sunt şanse ca Lamine Yamal să fie titular în duelul care va avea loc la Kansas.

Programul zilei a 11-a de la Campionatul Mondial

Starul Barcelonei a fost rezervă în primul meci din grupă, remiza ruşinoasă cu Capul Verde, scor 0-0. Yamal a fost trimis în teren în minutul 71, în locul lui Gavi.

În al doilea meci al zilei, care va începe de la ora 22:00, Belgia va înfrunta Iranul, în California. Belgienii au remizat cu Egipt, scor 1-1, în prima etapă, în timp ce asiaticii au încheiat tot la egalitate duelul cu Noua Zeelandă.

Uruguay şi Capul Verde se vor întâlni de la ora 01:00, la Miami. Joao Paulo, jucătorul FCSB-ului, va putea fi urmărit în acest duel, el evoluând timp de 14 minute în partida din prima rundă, cu Spania.