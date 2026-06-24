Ziua şi ora la care Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo se pot întâlni la Campionatul Mondial, în Argentina – Portugalia

Toţi fanii fotbalului şi-ar dori o ultimă întâlnire întâlnire între titanii Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo la Campionatul Mondial, iar aceasta ar putea veni încă din faza sferturilor de finală ale competiţiei transmisă exclusiv în Universul Antena.

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Pentru ca Messi şi Ronaldo să se dueleze la cel mai înalt nivel încă din sferturi, trebuie în primul rând ca Portugalia să îşi câştige şi ea grupa, precum Argentina. Pentru asta, lusitanii au nevoie de o victorie în ultimul meci, contra Columbiei.

Când se pot întâlni Argentina şi Portugalia

În acest scenariu, dacă cele două vor câştiga partidele din şaisprezecimi şi optimi, ar urma să se întâlnească în faza sferturilor de finală, pe 12 iulie, de la ora 04:00, exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

În cazul în care Portugalia nu va trece de Columbia şi va termina pe locul 2 în Grupa K, atunci Ronaldo şi Messi se mai pot întâlni doar în marea finală a Mondialului, ce va avea loc pe 19 iulie, de la ora 22:00.

Evident, mai există varianta în care Argentina şi Portugalia să fie învinse în semifinale şi să se dueleze în finala mică, tot pe 19 iulie, dar de la ora 00:00.