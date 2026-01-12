Ce face și cum arată azi celebrul Kennet Andersson, omul care a îngropat visul României în 1994 - Antena Sport

Închide meniul
Ce face și cum arată azi celebrul Kennet Andersson, omul care a îngropat visul României în 1994

Ionuţ Axinescu Publicat: 12 ianuarie 2026, 16:36

Kennet Andersson rămâne „bau-baul” fotbalului românesc. Pe 10 iulie 1994, la San Francisco, fostul atacant suedez a îngropat visul „tricolorilor” de a juca în semifinalele Cupei Mondiale.

Andersson a egalat la doi în minutul 115 al sfertului dintre România și Suedia, după ce l-a depășit în aer pe Florin Prunea. În acel moment, suedezii jucau cu un om în minus, dar aveau să se impună la loviturile de departajare.

A fost director sportiv la IFK Göteborg

Astăzi, Kennet Andersson are 58 de ani și încă lucrează în fotbal. Fostul vârf de 1,93 metri s-a retras din activitate în 2002, după care a început să lucreze ca scouter și consultant pentru diverse cluburi din Suedia.

În 2018, Andersson a semnat cu IFK Göteborg, clubul de unde a început ascensiunea sa în tinerețe. A fost mai întâi membru în consiliul de administrație, după care a devenit director sportiv. În 2020, IFK Göteborg a cucerit Cupa Suediei, primul trofeu după o pauză de cinci ani.

Kennet Andersson, agent și consultant pentru tinerii fotbaliști

Din 2022, este CEO și fondator al agenției FoF Soccer Management, care se ocupă cu descoperirea de talente în zona Göteborg, precum și cu managementul carierei jucătorilor profesioniști.

Kennet are doi copii, băiat și fată. Băiatul, Liam Andersson, a luat-o pe urma tatălui său, chiar dacă momentan nu are o carieră spectaculoasă. În vârstă de 22 de ani, Liam este tot atacant și deocamdată este legitimat la Örgryte, club care tocmai a promovat în prima ligă suedeză. În trecut, a jucat la diverse formații din eșaloanele inferioare.

Ce spunea Kennet Andersson despre golul marcat lui Prunea

Kennet Andersson a marcat 31 de goluri în 83 de selecții pentru naționala Suediei. Evident, cea mai importantă reușită rămâne cea de la San Francisco, împotriva României, care i-a ajutat pe suedezi să împingă sfertul de finală spre loviturile de departajare.

De-a lungul carierei sale, Andersson a evoluat la cluburi precum Caen (Franța), Bari, Lazio, Bologna (Italia) și Fenerbahce, de unde a și agățat ghetele în cui.

M-am gândit că nu e posibil să sari mai sus decât portarul, dar că pot sări mai sus decât toți ceilalți jucători din careu. Mi-am zis că va fi greu, dar că trebuie să te ridici și să lupți” – Kennet Andersson, în 2019, despre golul marcat împotriva României, într-un interviu în Suedia.

