Ce face și cum arată azi celebrul Kennet Andersson, omul care a îngropat visul României în 1994 - Antena Sport

Kennet Andersson rămâne „bau-baul” fotbalului românesc. Pe 10 iulie 1994, la San Francisco, fostul atacant suedez a îngropat visul „tricolorilor” de a juca în semifinalele Cupei Mondiale.

Andersson a egalat la doi în minutul 115 al sfertului dintre România și Suedia, după ce l-a depășit în aer pe Florin Prunea. În acel moment, suedezii jucau cu un om în minus, dar aveau să se impună la loviturile de departajare.

A fost director sportiv la IFK Göteborg

Astăzi, Kennet Andersson are 58 de ani și încă lucrează în fotbal. Fostul vârf de 1,93 metri s-a retras din activitate în 2002, după care a început să lucreze ca scouter și consultant pentru diverse cluburi din Suedia.

În 2018, Andersson a semnat cu IFK Göteborg, clubul de unde a început ascensiunea sa în tinerețe. A fost mai întâi membru în consiliul de administrație, după care a devenit director sportiv. În 2020, IFK Göteborg a cucerit Cupa Suediei, primul trofeu după o pauză de cinci ani.

Kennet Andersson, agent și consultant pentru tinerii fotbaliști

Din 2022, este CEO și fondator al agenției FoF Soccer Management, care se ocupă cu descoperirea de talente în zona Göteborg, precum și cu managementul carierei jucătorilor profesioniști.