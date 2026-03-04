Lovitură pentru Galatasaray înainte de "dubla" cu Liverpool din optimile UCL. Fanii turci, interziși pe Anfield - Antena Sport

Galatasaray nu va putea vinde bilete fanilor săi pentru meciul din 18 martie de la Liverpool, din returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Comisia de Apel a UEFA a confirmat sancţiunile primite pentru că suporterii turci au aruncat obiecte, au aprins artificii şi au provocat tulburări în timpul deplasării de săptămâna trecută la Torino, la partida cu Juventus, scrie Reuters.

Galatasaray, fără fani la duelul cu Liverpool de pe Anfield

Conform relatărilor din presă, un bărbat şi fiica sa au fost răniţi după ce un dispozitiv pirotehnic a fost aruncat asupra fanilor lui Juventus la Torino, unde “Bătrâna Doamnă”, rămasă în inferioritate, a anulat un deficit de trei goluri după înfrângerea cu 5-2 din prima manşă, forţând prelungirile în meciul retur al play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor.

Campioana Turciei, care a marcat de două ori în prelungiri şi a obţinut biletul pentru optimile de finală cu scorul general de 7-5, a fost, de asemenea, amendată cu 40.000 de euro de către Comisia de disciplină a UEFA pentru comportamentul fanilor.

Apelul lui Galatasaray împotriva sancţiunii a fost respins miercuri. Liverpool va juca la Istanbul pe 10 martie, iar meciul retur va avea loc pe 18 martie pe Anfield.