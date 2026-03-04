Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lovitură pentru Galatasaray înainte de "dubla" cu Liverpool din optimile UCL. Fanii turci, interziși pe Anfield - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Lovitură pentru Galatasaray înainte de “dubla” cu Liverpool din optimile UCL. Fanii turci, interziși pe Anfield

Lovitură pentru Galatasaray înainte de “dubla” cu Liverpool din optimile UCL. Fanii turci, interziși pe Anfield

Andrei Nicolae Publicat: 4 martie 2026, 14:20

Comentarii
Lovitură pentru Galatasaray înainte de dubla cu Liverpool din optimile UCL. Fanii turci, interziși pe Anfield

Mauro Icardi, în duelul dintre Liverpool și Galatasaray din Champions League / Profimedia

Galatasaray nu va putea vinde bilete fanilor săi pentru meciul din 18 martie de la Liverpool, din returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Comisia de Apel a UEFA a confirmat sancţiunile primite pentru că suporterii turci au aruncat obiecte, au aprins artificii şi au provocat tulburări în timpul deplasării de săptămâna trecută la Torino, la partida cu Juventus, scrie Reuters.

Galatasaray, fără fani la duelul cu Liverpool de pe Anfield

Conform relatărilor din presă, un bărbat şi fiica sa au fost răniţi după ce un dispozitiv pirotehnic a fost aruncat asupra fanilor lui Juventus la Torino, unde “Bătrâna Doamnă”, rămasă în inferioritate, a anulat un deficit de trei goluri după înfrângerea cu 5-2 din prima manşă, forţând prelungirile în meciul retur al play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor.

Campioana Turciei, care a marcat de două ori în prelungiri şi a obţinut biletul pentru optimile de finală cu scorul general de 7-5, a fost, de asemenea, amendată cu 40.000 de euro de către Comisia de disciplină a UEFA pentru comportamentul fanilor.

Apelul lui Galatasaray împotriva sancţiunii a fost respins miercuri. Liverpool va juca la Istanbul pe 10 martie, iar meciul retur va avea loc pe 18 martie pe Anfield.

Reclamă
Reclamă

Sursa: Agerpres.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Observator
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Românul cu 14 proprietăți în Dubai, probleme în instanță cu Robert Negoiță. Motivul pentru care primarul i-a amendat firma
Fanatik.ro
Românul cu 14 proprietăți în Dubai, probleme în instanță cu Robert Negoiță. Motivul pentru care primarul i-a amendat firma
16:34
Anunţul făcut de Parchetul Bucureşti despre Kader Keita. Propunere de prelungire a arestului pentru 30 de zile
16:25
Marius Ştefănescu, o nouă ofertă din România: “Va dori să meargă în prima ligă”
15:49
Pe ce loc e Alexandru Mitriţă într-un top spectaculos dominat de Lionel Messi
15:30
UPDATECe i-ar fi spus Kader Keita femeii pe care a lovit-o cu maşina, înainte să plece de la locul accidentului
14:58
Micky van de Ven, dorit de Barcelona! Radu Drăguşin, şansă uriaşă să devină titular la Tottenham
14:53
Zeljko Kopic “schimbă foaia” la Dinamo înainte de meciul de cupă cu Metalul Buzău: “Uneori nu reușim asta”
Vezi toate știrile
1 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 2 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 3 Valeriu Iftime a anunţat ce antrenor vrea să aducă la Botoşani în locul lui Leo Grozavu: “Este pe listă” 4 Scandal uriaş la Rapid! Un jucător al giuleştenilor a lovit o femeie cu maşina! Riscă închisoarea 5 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 6 Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB: “Bă, nebunule”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe