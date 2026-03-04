Detalii agravante despre Kader Keita. Femeia lovită de jucătorul lui Rapid se afla pe trecerea de pietoni - Antena Sport

Kader Keita a fost implicat în dimineața zilei de marți într-un accident rutier, lovind o femeie cu mașina și părădind locul accidentului înainte ca forțele de ordine să își facă apariția. În ultimele ore au apărut noi detalii despre cazul mijlocașului de la Rapid, cel mai important fiind acela că persoana a fost izbită chiar pe trecerea de pietoni.

Rapidul se află în mijlocul unei situații extrem de complicate, după ce un fotbalist din cadrul clubului, Kader Keita, a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului. Evenimentul s-a produs în jurul orei 05:50, când jucătorul ivorian cu religie musulmană se întorcea de la rugăciunile de dimineață.

Ultimele detalii despre cazul lui Kader Keita

Keita n-a anunțat pe nimeni din cadrul clubului de cele întâmplate și a făcut antrenamentul de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, însă a fost reținut de poliție în seara aceleiași zile. În prezent, el se află la Arestul Central al Poliției Capitalei, iar sursele gsp.ro transmit că după-amiază, în jurul orei 16:00, acesta va fi audiat la Tribunalul din București.

Conform publicației citate anterior, cazul lui Keita a căpătat o notă și mai agravantă, după ce s-a aflat că femeia lovită se afla pe trecerea de pietoni. Astfel, în momentul de față există mai multe circumstanțe agravante în ceea ce îl privește pe jucătorul Rapidului.

În acest moment, giuleștenii iau în considerare inclusiv să nu îl mai ajute pe Keita cu un avocat în funcția de concluzia care se va trage după audieri. Inițial, Victor Angelescu a transmis că echipa de sub Podul Grant a trimis un avocat să îl reprezinte pe ivorian, ținând cont că nu vorbește limba română.