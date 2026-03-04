Gică Hagi, viitorul selecționer al României? Răspunsul dat de Răzvan Burleanu cu 3 săptămâni înainte de baraj - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Echipa naţională | Gică Hagi, viitorul selecționer al României? Răspunsul dat de Răzvan Burleanu cu 3 săptămâni înainte de baraj

Andrei Nicolae Publicat: 4 martie 2026, 13:20

Gica Hagi, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur / Sport Pictures

Răzvan Burleanu a vorbit în cadrul unui interviu despre posibilitatea ca Gică Hagi să devină noul selecționer al României. Președintele Federației Române de Fotbal nu a oferit un răspuns concret, însă a menționat că “Regele” este un personaj pe care ar vrea să îl vadă cândva pe banca naționalei.

Mircea Lucescu va fi pe banca României la barajul pentru Cupa Mondială din vară, deși în ultima perioadă selecționerul de 80 de ani s-a confruntat cu probleme de sănătate. Deși “Il Luce” va sta la meciul cu Turcia, FRF s-ar fi înțeles deja cu Gică Hagi pentru preluarea “tricolorilor” după play-off-ul pentru turneul final.

Ce spune Răzvan Burleanu despre venirea lui Hagi la națională

În contextul în care federalii nu au vorbit până acum deloc despre un eventual succesor al lui Mircea Lucescu, Răzvan Burleanu a discutat în premieră despre posibilitatea ca “Regele” să vină la cârma naționalei. În stilul caracteristic, președintele FRF a evitat un răspuns clar, dar a menționat că pe viitor se dorește o colaborare cu fostul antrenor de la Farul.

În același interviu, Burleanu a discutat și despre rolul lui Ilie Dumitrescu, un alt membru al Generației de Aur, în cadrul FRF, unde a preluat un nou departament.

Nu pot să vă confirm, nici să vă infirm. Gică Hagi este un antrenor cu care noi ne-am dori să lucrăm la un moment dat. Iar cu Ilie Dumitrescu am o relație foarte bună de unsprezece, doisprezece ani, ceea ce înseamnă că venirea lui nu e deloc întâmplătoare.

El a venit într-un nou departament ”Professional Club Services”, unul care le propune cluburilor profesioniste un set de reguli care să ne ajute să creștem economia la nivelul primei ligi si calitatea jocului“, a spus președintele FRF pentru iamsport.ro.

Gică Hagi a mai fost pe banca României atunci când “tricolorii” au ratat calificarea la Mondialul din 2002 în urma barajului pierdut cu Slovenia.

Condiţia uriaşă pusă de Gică Hagi pentru a prelua naţionala României

În ultima perioadă, au existat discuţii legate de urmaşul lui Mircea Lucescu pe banca României, ţinând cont de problemele de sănătate avute de “Il Luce”, cel care însă a acceptat să conducă tricolorii la barajul cu Turcia de pe 26 martie. Hagi a fost primul pe lista FRF şi a acceptat colaborarea, având însă nişte cerinţe clare.

România, invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei. CSAT-ul va decideRomânia, invitată oficial să intre sub umbrela nucleară a Franţei. CSAT-ul va decide
Cea mai importantă dintre ele este ca Hagi să aibă control la naţionalele României, indiferent de vârstă (România U14, România U15… până la România U21). Asta pentru ca jucătorii să funcţioneze de mici după aceleaşi repere pe care Hagi le doreşte la echipa mare. Un model care i-a reuşit la Academie.

“Regele” ar dori astfel ca echipele de juniori să evolueze în acelaşi sistem de joc cu cea mare, astfel ca paşii unor fotbalişti să fie mai uşor de făcut. În acest sens, fostul căpitan al Generaţiei de Aur a mai venit cu o cerinţă clară.

Hagi doreşte ca la toate categoriile de vârstă ale naţionalei să fie antrenori propuşi de el, astfel ca acesta să fie în control cu tot ce se întâmplă cu tricolorii mici pe care în viitor va dori să se bazeze la naţionala mare. O cerinţă revoluţionară pentru fotbalul nostru, pe care FRF a acceptat-o de asemenea.

Pe de altă parte, Hagi a cerut timp pentru a face performanţă alături de naţionala României, astfel că e de aşteptat ca înţelegerea dintre cele două părţi să aducă un contract care să ajungă chiar şi la o durată de 10 ani.

15 milioane de euro merg către copii şi juniori

Un alt aspect despre care s-a vorbit în ultima perioadă este proiectul în urma căruia 15 milioane de euro de la Guvernul României se vor îndrepta către Federaţia Română de Fotbal.

Aici rolul de consilier pe probleme de sport al lui Gică Popescu, pe lângă prim-ministrul Ilie Bolojan, a fost important. “Baciul” l-a convins pe acesta, astfel că suma menţionată mai sus va ajunge la Federaţie. Hagi şi Popescu au cerut ca cele 15 milioane de euro să meargă către “copii şi juniori”, lucru de asemenea acceptat de oficialii ce conduc fotbalul românesc.

