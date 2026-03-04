Gică Hagi, viitorul selecționer al României? Răspunsul dat de Răzvan Burleanu cu 3 săptămâni înainte de baraj - Antena Sport

Răzvan Burleanu a vorbit în cadrul unui interviu despre posibilitatea ca Gică Hagi să devină noul selecționer al României. Președintele Federației Române de Fotbal nu a oferit un răspuns concret, însă a menționat că “Regele” este un personaj pe care ar vrea să îl vadă cândva pe banca naționalei.

Mircea Lucescu va fi pe banca României la barajul pentru Cupa Mondială din vară, deși în ultima perioadă selecționerul de 80 de ani s-a confruntat cu probleme de sănătate. Deși “Il Luce” va sta la meciul cu Turcia, FRF s-ar fi înțeles deja cu Gică Hagi pentru preluarea “tricolorilor” după play-off-ul pentru turneul final.

Ce spune Răzvan Burleanu despre venirea lui Hagi la națională

În contextul în care federalii nu au vorbit până acum deloc despre un eventual succesor al lui Mircea Lucescu, Răzvan Burleanu a discutat în premieră despre posibilitatea ca “Regele” să vină la cârma naționalei. În stilul caracteristic, președintele FRF a evitat un răspuns clar, dar a menționat că pe viitor se dorește o colaborare cu fostul antrenor de la Farul.

În același interviu, Burleanu a discutat și despre rolul lui Ilie Dumitrescu, un alt membru al Generației de Aur, în cadrul FRF, unde a preluat un nou departament.

“Nu pot să vă confirm, nici să vă infirm. Gică Hagi este un antrenor cu care noi ne-am dori să lucrăm la un moment dat. Iar cu Ilie Dumitrescu am o relație foarte bună de unsprezece, doisprezece ani, ceea ce înseamnă că venirea lui nu e deloc întâmplătoare.