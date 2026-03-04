Anthony Edwards, prestație stelară în victoria Minnesotei Timberwolves. Starul american a înscris 41 de puncte - Antena Sport

Starul echipei Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, a fost artizanul victoriei cu scorul de 117-110 în faţa celor de la Memphis Grizzlies într-un meci disputat în noaptea de marți spre miercuri în NBA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Edwards a înscris 41 de puncte, reuşind şapte aruncări de la mare distanţă, la care a adăugat 6 recuperări şi 2 pase decisive.

Rezultatele de peste noapte din NBA

Într-un alt meci, Detroit Pistons, liderul Conferinţei de Est, au fost învinși în deplasare cu 113-109 de Cleveland Cavaliers, care au mizat pe Jaylon Tyson (22 puncte), James Harden (18 puncte) şi Evan Mobley (18 puncte). Jalen Duren s-a remarcat de la Pistons, cu 24 de puncte şi 14 recuperări.

Alte rezultate consemnate marţi în NBA:

Philadelphia 76ers – San Antonio Spurs 91-131

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 110-101

Miami Heat – Brooklyn Nets 124-98

Toronto Raptors – New York Knicks 95-111

Chicago Bulls – Oklahoma City Thunder 108-116

Charlotte Hornets – Dallas Mavericks 117-90

Orlando Magic – Washington Wizards 126-109

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 45 victorii şi 15 înfrângeri, în timp ce în Conferinţa Vestului, pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, cu 48 victorii şi 15 eşecuri în acest sezon.