Anthony Edwards, prestație stelară în victoria Minnesotei Timberwolves. Starul american a înscris 41 de puncte - Antena Sport

Anthony Edwards, prestație stelară în victoria Minnesotei Timberwolves. Starul american a înscris 41 de puncte

Home | NBA | Anthony Edwards, prestație stelară în victoria Minnesotei Timberwolves. Starul american a înscris 41 de puncte
Anthony Edwards, prestație stelară în victoria Minnesotei Timberwolves. Starul american a înscris 41 de puncte

Andrei Nicolae Publicat: 4 martie 2026, 12:49

Anthony Edwards, în timpul unui meci / Getty images

Starul echipei Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, a fost artizanul victoriei cu scorul de 117-110 în faţa celor de la Memphis Grizzlies într-un meci disputat în noaptea de marți spre miercuri în NBA.

Edwards a înscris 41 de puncte, reuşind şapte aruncări de la mare distanţă, la care a adăugat 6 recuperări şi 2 pase decisive.

Rezultatele de peste noapte din NBA

Într-un alt meci, Detroit Pistons, liderul Conferinţei de Est, au fost învinși în deplasare cu 113-109 de Cleveland Cavaliers, care au mizat pe Jaylon Tyson (22 puncte), James Harden (18 puncte) şi Evan Mobley (18 puncte). Jalen Duren s-a remarcat de la Pistons, cu 24 de puncte şi 14 recuperări.

Alte rezultate consemnate marţi în NBA:

  • Philadelphia 76ers – San Antonio Spurs 91-131
  • Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 110-101
  • Miami Heat – Brooklyn Nets 124-98
  • Toronto Raptors – New York Knicks 95-111
  • Chicago Bulls – Oklahoma City Thunder 108-116
  • Charlotte Hornets – Dallas Mavericks 117-90
  • Orlando Magic – Washington Wizards 126-109

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 45 victorii şi 15 înfrângeri, în timp ce în Conferinţa Vestului, pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, cu 48 victorii şi 15 eşecuri în acest sezon.

Sursa: Agerpres.ro

NBA se vede LIVE în AntenaPLAY

NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, este transmisă exclusiv în România pe AntenaPLAY. Iată programul transmisiunilor partidelor din luna martie:

  • 8 Martie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Oklahoma City Thunder
  • 8 Martie, ora 21:30, New York Knicks @ Los Angeles Lakers
  • 15 Martie, ora 2:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Denver Nuggets @ Los Angeles Lakers
  • 15 Martie, ora 19:00, Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder
  • 22 Martie, ora 23:00, Portland Trail Blazers @ Denver Nuggets
  • 23 Martie, ora 2:00 (noaptea de duminică spre luni), Minnesota Timberwolves @ Boston Celtics
  • 30 Martie, ora 2:30 (noaptea de duminică spre luni), New York Knicks @ Oklahoma City Thunder
  • 30 Martie, ora 5:00 (noaptea de duminică spre luni), Golden State Warriors @ Denver Nuggets
