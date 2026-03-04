Universitatea Craiova - CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Derby de play-off pentru semifinalele Cupei României - Antena Sport

Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc în această seară în sferturile Cupei României, într-un duel care se va disputa pe Stadionul “Ion Oblemenco”. Partida dintre cele două formații este de departe capul de afiș al acestei faze din competiție, ținând cont că e singurul duel care pune față în față două echipe de play-off din Liga 1.

Cupa României urmează să își afle astăzi încă două semifinaliste, după ce marți Universitatea Cluj a învins-o pe Hermannstadt cu 2-1. Primul meci al zilei va fi cel dintre FC Argeș și Gloria Bistrița, iar cel mai tare duel din această fază a competiției e cel dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Universitatea Craiova – CFR Cluj, în sferturile Cupei României LIVE TEXT (20:30)

Universitatea Craiova vine la meciul de pe teren propriu din postura de câștigătoare a Grupei B, unde le-a învins pe Sănătatea Cluj și pe Petrolul, terminând-și parcursul cu un egal cu FCSB. De cealaltă parte, CFR Cluj a strâns cinci puncte, după ce a învins-o pe CSM Slatina și a remizat cu Metaloglobus și Rapid.

Ambele formații sunt în formă maximă înainte de duelul de pe “Ion Oblemenco”, atât Craiova, cât și CFR având trei victorii din tot atâtea posibile în ultimele meciuri. După ultimele partide din campionat, oltenii și-au asigurat primul loc la finalul sezonului regulat, în timp ce ardelenii și-au câștigat “biletele” pentru play-off.

În penultimul act, câștigătoarea duelului dintre Craiova și CFR va întâlni echipa care se impune în meciul dintre Dinamo și Metalul Buzău. Pe cealaltă parte de tablou, “U” Cluj o așteaptă în “careul de ași” pe învingătoarea meciului dintre FC Argeș și Gloria Bistrița.