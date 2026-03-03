A scos FCSB din play-off şi acum regretă. Preşedintele clubului uriaş a dat cărţile pe faţă - Antena Sport

Închide meniul
A scos FCSB din play-off şi acum regretă. Preşedintele clubului uriaş a dat cărţile pe faţă

Dan Roșu Publicat: 3 martie 2026, 8:48

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Iuliu Mureşan a continuat discursul pe care l-a avut în ultima perioadă, prin care susţine că absenţa celor de la FCSB din play-off-ul Ligii 1 este o pierdere pentru restul cluburilor mari din ţară. Asta fără să scadă din meritele lui FC Argeş, ultima echipă care a prins top 6.

Mureşan şi CFR Cluj au adunat 10 victorii consecutive, fiind unul dintre cluburile care i-au luat faţa echipei lui Gigi Becali în lupta pentru play-off. Acum, preşedintele ardelenilor recunoaşte că “şi-ar fi dorit ca FCSB să fie în play-off”.

Iuliu Mureşan regretă că FCSB nu a ajuns în play-off

“Din punct de vedere sportiv și financiar, mi-aș fi dorit ca FCSB să fie în play-off. Pentru valoarea competiției și pentru reteța financiară. Eu recunosc, FCSB cumpără jucători de la multe echipe și ajută și doi la mână are cel mai bun rating.

Aduc cei mai mulți spectatori peste tot pe unde joacă. Ăsta este adevărul. Oricine își dorește să aibă această rețetă. Din aceste motive mi-aș fi dorit să fie și FCSB în play-off. Eu sunt doar fanul CFR-ului, să se înțeleagă asta.

Vreau să subliniez performanța foarte mare a lui FC Argeș, un club condus foarte bine de Dani Coman și care a reușit să intre în play-off. Eu îi felicit sincer pentru ceea ce au făcut.

În play-off sunt cele mai bune echipe de acum. Meciurile vor fi plăcute publicului, intense, cu ambiții foarte mari. Fiecare echipă are șansa ei. E posibil ca oricine să ajungă pe podium sau chiar să câștige. Foarte interesant”, a spus Mureşan, citat de digisport.ro.

Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj şi FC Argeş sunt echipele care au prins play-off-ul.

