Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB: "Bă, nebunule" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB: “Bă, nebunule”

Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB: “Bă, nebunule”

Viviana Moraru Publicat: 3 martie 2026, 9:46

Comentarii
Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB: Bă, nebunule

Gigi Becali şi Mirel Rădoi/ Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) încearcă să-l convingă pe Mirel Rădoi (44 de ani) să revină la FCSB. După ce campioana a ratat play-off-ul, patronul roş-albaştrilor vrea să înfiinţeze un departament de scouting, în care să se implice fostul antrenor de la Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu toate acestea, Mirel Rădoi nu-i răspunde la telefon lui Gigi Becali, semn că ezită să-i accepte propunerea acestuia, pentru a reveni la FCSB.

Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că după ce l-a sunat pe Mirel Rădoi, i-a dat şi mesaj acestuia pentru a-i cere ajutorul. Pentru moment însă, antrenorul nu i-a oferit un răspuns naşului său.

Totodată, Gigi Becali a vorbit şi despre situaţia lui Mihai Stoica. Patronul campioanei a dat asigurări că preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor va rămâne “pe viaţă” la echipă, indiferent de rezultate.

“(N.r. Aţi dat de Mirel Rădoi?) I-am dat mesaj. I-am zis: ‘Bă, nebunule, tu nu-i răspunzi naşului tău când are nevoie de tine?’. Nu răspunde, nu vrea.

Reclamă
Reclamă

MM Stoica e frate cu mine până la moarte, vom muri împreună, fraţi, nu se pune problema. Ce fac, fac că vreau să schimb ceva, dar nu se pune problema în privinţa poziţiei lui MM Stoica”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Mirel Rădoi este liber de contract din noiembrie 2025, după ce a demisionat de la Universitatea Craiova. Fostul jucător şi-a început cariera de antrenor la FCSB, echipă pe care a antrenat-o şase luni în 2015. Mandatul său s-a încheiat la scurt timp după ratarea calificării în grupele unei competiţii europene.

În mandatul lui Mirel Rădoi din urmă cu mai bine de zece ani, FCSB a fost eliminată de Partizan în turul trei preliminar din Champions League, scor 5-3, la general. Ulterior, roş-albaştrii au fost învinşi de Rosenborg în play-off-ul Europa League, scor 1-3, la general.

Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Observator
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Florin Tănase, pus la punct de Dani Coman: „Nu e în măsură să discute”
Fanatik.ro
Florin Tănase, pus la punct de Dani Coman: „Nu e în măsură să discute”
9:37
Gigi Becali a recunoscut tot! Cum “se distrează” cu zeci de milioane de euro
9:14
Dani Coman i-a dat replica lui Florin Tănase, după discursul fără precedent: “Nu e în măsură să facă asta”
9:12
Cristi Chivu, lăudat de o legendă cu 7 titluri în Serie A: “Merită aplauze pentru ce a reuşit”
9:07
Cum afectează războiul Formula 1
8:48
A scos FCSB din play-off şi acum regretă. Preşedintele clubului uriaş a dat cărţile pe faţă
8:46
“Rareori s-a întâmplat aşa ceva”. Un titular al lui Real Madrid, făcut praf de spanioli după eşecul cu Getafe
Vezi toate știrile
1 CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor 2 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 3 Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru 4 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 5 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi 6 Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: “E senzaţional”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial