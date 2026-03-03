Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB: "Bă, nebunule" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) încearcă să-l convingă pe Mirel Rădoi (44 de ani) să revină la FCSB. După ce campioana a ratat play-off-ul, patronul roş-albaştrilor vrea să înfiinţeze un departament de scouting, în care să se implice fostul antrenor de la Universitatea Craiova.

Cu toate acestea, Mirel Rădoi nu-i răspunde la telefon lui Gigi Becali, semn că ezită să-i accepte propunerea acestuia, pentru a reveni la FCSB.

Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că după ce l-a sunat pe Mirel Rădoi, i-a dat şi mesaj acestuia pentru a-i cere ajutorul. Pentru moment însă, antrenorul nu i-a oferit un răspuns naşului său.

Totodată, Gigi Becali a vorbit şi despre situaţia lui Mihai Stoica. Patronul campioanei a dat asigurări că preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor va rămâne “pe viaţă” la echipă, indiferent de rezultate.

“(N.r. Aţi dat de Mirel Rădoi?) I-am dat mesaj. I-am zis: ‘Bă, nebunule, tu nu-i răspunzi naşului tău când are nevoie de tine?’. Nu răspunde, nu vrea.