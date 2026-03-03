Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB: "Bă, nebunule" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) încearcă să-l convingă pe Mirel Rădoi (44 de ani) să revină la FCSB. După ce campioana a ratat play-off-ul, patronul roş-albaştrilor vrea să înfiinţeze un departament de scouting, în care să se implice fostul antrenor de la Universitatea Craiova.
Cu toate acestea, Mirel Rădoi nu-i răspunde la telefon lui Gigi Becali, semn că ezită să-i accepte propunerea acestuia, pentru a reveni la FCSB.
Ce mesaj i-a putut da Gigi Becali lui Mirel Rădoi pentru a-l convinge să revină la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit că după ce l-a sunat pe Mirel Rădoi, i-a dat şi mesaj acestuia pentru a-i cere ajutorul. Pentru moment însă, antrenorul nu i-a oferit un răspuns naşului său.
Totodată, Gigi Becali a vorbit şi despre situaţia lui Mihai Stoica. Patronul campioanei a dat asigurări că preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor va rămâne “pe viaţă” la echipă, indiferent de rezultate.
“(N.r. Aţi dat de Mirel Rădoi?) I-am dat mesaj. I-am zis: ‘Bă, nebunule, tu nu-i răspunzi naşului tău când are nevoie de tine?’. Nu răspunde, nu vrea.
MM Stoica e frate cu mine până la moarte, vom muri împreună, fraţi, nu se pune problema. Ce fac, fac că vreau să schimb ceva, dar nu se pune problema în privinţa poziţiei lui MM Stoica”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Mirel Rădoi este liber de contract din noiembrie 2025, după ce a demisionat de la Universitatea Craiova. Fostul jucător şi-a început cariera de antrenor la FCSB, echipă pe care a antrenat-o şase luni în 2015. Mandatul său s-a încheiat la scurt timp după ratarea calificării în grupele unei competiţii europene.
În mandatul lui Mirel Rădoi din urmă cu mai bine de zece ani, FCSB a fost eliminată de Partizan în turul trei preliminar din Champions League, scor 5-3, la general. Ulterior, roş-albaştrii au fost învinşi de Rosenborg în play-off-ul Europa League, scor 1-3, la general.
